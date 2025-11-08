郭富城高雄巨蛋開唱！挑歌迷熱跳「鯊魚寶寶舞」 寵粉狂撩：吻我

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

郭富城於今（8）日起一連兩天，帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴。

郭富城高雄巨蛋開唱。（圖／資料照）

郭富城今抵達高雄巨蛋後，與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。

郭富城從人氣勁舞歌曲〈唱這歌〉、〈狂野之城〉，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱，演唱到〈我是不是該安靜的走開〉時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。今晚最驚喜的橋段莫過於在演唱〈鯊魚寶寶〉時，他親自挑選粉絲上台，一起重現「鯊魚寶寶」舞。

郭富城在台上與粉絲互動時，感嘆當年在台灣宣傳真的很辛苦，「但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」現場有熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」引起全場尖叫。

