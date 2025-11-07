郭富城高雄近距離寵粉 三寶爸餓撲麻辣鍋
郭富城10月22日才分享升格三寶爸的喜悅，老婆方媛還在坐月子，他昨（11╱6）就為明起一連2天的高雄巨蛋「ICONIC世界巡迴演唱會」飛抵高雄小港機場做準備，神通廣大的粉絲早在現場守候接駕，他也特地停下腳步對粉絲們比讚，更走向大家近距離互動，握手、自拍、簽名來者不拒，十分親民。
10月26日剛過60大壽的郭富城一身黑飛抵港都，粉絲也準備布條迎接天王，他與粉絲自拍時還不忘拉下口罩。十分期待高雄行的他一落地就先大嗑最愛的台灣麻辣鍋，今則為連2場的演唱會做準備。
更多太報報導
張鈞𡩋揪范冰冰運動遭拒 為詹子萱抱屈：做人比做事重要
《冠軍之路》元旦上映預告搶先看 揭陳傑憲對戰戶鄉翔征心境
林志玲見小S金鐘復出秒噴淚 洩私下對話：被她罵也覺得好甜蜜
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 12 小時前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 23 小時前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 4 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
開轟王子道歉聲明荒謬！律師曝他脫罪「唯一解法」：承認當牛郎
粿粿與范姜彥豐結婚三年，婚姻卻驟然破裂，更牽扯出女方出軌王子（邱勝翊），粿粿及王子也陸續認有逾矩行為，但也反咬范姜彥豐曾委託徵信社蒐證並主動提議離婚，還求償1600萬，王子則致歉表示，與范姜彥豐協商離婚金額破局，近日雷丘律師在節目直指王子的第一波道歉聲明太荒謬，若想脫罪，王子只能說自己是牛郎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝
節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 7 小時前