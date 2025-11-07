郭富城高雄近距離寵粉 三寶爸餓撲麻辣鍋

郭富城（前）親民地與粉絲自拍。iMe TW提供



郭富城10月22日才分享升格三寶爸的喜悅，老婆方媛還在坐月子，他昨（11╱6）就為明起一連2天的高雄巨蛋「ICONIC世界巡迴演唱會」飛抵高雄小港機場做準備，神通廣大的粉絲早在現場守候接駕，他也特地停下腳步對粉絲們比讚，更走向大家近距離互動，握手、自拍、簽名來者不拒，十分親民。

郭富城對粉絲有求必應。iMe TW提供

10月26日剛過60大壽的郭富城一身黑飛抵港都，粉絲也準備布條迎接天王，他與粉絲自拍時還不忘拉下口罩。十分期待高雄行的他一落地就先大嗑最愛的台灣麻辣鍋，今則為連2場的演唱會做準備。

