郭富城高雄開唱回憶青春 自嘲中文沒進步「以後三個女兒會教我」

郭富城出道35年首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／爵士娛樂、iMe TW提供）

郭富城今（8日）起一連兩天於高雄巨蛋舉辦《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》，這是他出道35年首度登上高雄巨蛋開唱。相隔30年再度回到高雄，他笑問粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽見全場大喊「沒有」，他甜蜜回應：「我變得更想念大家，也更愛你們。」

演唱會以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，從經典勁歌〈唱這歌〉〈狂野之城〉到抒情曲目，引發全場大合唱。剛過60歲生日的他體力依舊驚人，邊唱邊跳仍活力十足。他笑說：「雖然我年紀有點成熟，但還是很注重外表，擦一下比較乾淨一點吧。」

剛過60歲生日的郭富城體力依舊驚人，邊唱邊跳仍活力十足。（圖／爵士娛樂、iMe TW提供）

他特別為台灣粉絲加唱〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉，更笑稱：「一唱就回到我皮膚最好的時候！」粉絲齊喊經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也俏皮回：「吻我，不要問我！」氣氛嗨到最高點。

談及出道35年，他感性說：「我心目中的標誌性是你們給我的掌聲。」並提到日前成為三寶爸後笑說：「中文沒進步沒關係，以後三個女兒會教我。」最後更向粉絲喊話：「緣分是天注定的，我和你們的關係永遠不會分開。」

