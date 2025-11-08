郭富城鬆口3寶爸心聲 喊話台粉「吻我」掀高潮
天王郭富城8日攜「郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，日前才剛過60歲生日、順利升格3寶爸的他，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧。」
難得回到台灣，又是出道35年，郭富城與粉絲分享許多的感慨，也罕見提到自己的三寶爸身分，他笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我。」他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開。」演唱〈我是不是該安靜的走開〉時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。
郭富城在台出道35年，他說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」
演唱會名稱「ICONIC」翻譯中文就是標誌性的意思，郭富城好奇問粉絲，「我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持，我更沒想過出道35年後來能繼續在台灣，來到高雄表演，謝謝大家。」
從人氣勁舞歌曲〈唱這歌〉、〈狂野之城〉，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱。他透露演出前會從社群帳號上詢問粉絲意見，得知粉絲特別喜歡某些早期歌曲，儘管他頻喊「唱起來有點尷尬」，還是為了台灣粉絲將〈傷心的話留到明天再說〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉放入高雄站歌單中，他表示：「這兩首歌真的不得了，一唱就回到我青春的時候，回到我皮膚最好的時候，回到當時在台灣宣傳的時候，哇真的好辛苦啊，但值得啦，不然也不會有現在站在這裡的郭富城。」他帶著粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」掀起全場尖叫聲。
