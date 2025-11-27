郭富城魂上身！金志遙「耍心機」親上女團成員尺度爆表

金志遙一手打造女團「SVETA心動女孩」。心動藝能提供

金志遙出道30週年，再度展現跨界實力，親手打造的Z世代女團「SVETA心動女孩」 ，近日推出全新單曲〈耍心機 Mind Game〉。這次他不僅擔任MV導演，更以「致敬郭富城」的經典復古造型驚喜登場，並與成員艾勾大膽挑戰螢幕初吻，話題度破表。

出身於Z世代、由珮珮、艾勾、喵西、炸蝦組成的SVETA，2024年赴日參加選拔培訓，以日文單曲正式出道，之後更站上指標舞台《Borderless Shibuya 2025》，以「洋式和服」造型驚豔全場。

日本媒體更給予極高評價，盛讚她們「融合BLACKPINK 的國際魅力 × 早安少女組的成長曲線 × 台灣女孩的真誠努力」。金志遙表示，這次演出帶著天王年代才有的「危險魅力」，讓角色既熟悉又帶點懷舊氣息。

金志遙表示，新歌MV以經典驚悚片為視覺靈感，融入《月光光心慌慌》、《13 號星期五》氛圍，打造具強烈故事線與電影質感的敘事。他強調真正震撼人心的不是拍攝形式，而是SVETA在鏡頭前呈現的「真實」，成員全程不使用替身，在泥地奔跑、跌倒、翻滾，汗水、泥濘、雨水與眼淚交織，呈現最直接、最未經修飾的狀態。

「我不要永遠完美無瑕的偶像，我要她們最真實的樣子。」金志遙說，真實比亮麗更能打動人心。經過赴日訓練、舞台磨練與身心極限考驗後，SVETA帶著更完整、更成熟的姿態回歸；成員感性表示：「我們不是回來，而是帶著傷痕、故事跟力量重新出發。」



