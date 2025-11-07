郭富城、伍佰、TWICE高雄開唱！ 市府祭商圈夜市優惠券、前夜祭邀追星
高雄市 / 吳欣蓉 綜合報導
香港天王「郭富城」即將於本週末11月8、9日在高雄巨蛋強勢登場，準備為廣大歌迷獻上最熱血的難忘夜晚，搖滾教父「伍佰」也將於22、23日重返巨蛋舞台再現傳奇魅力，同時K-POP女團「TWICE」亦將於同週末(22-23日)首度登上世運主場館，帶來出道十週年夢幻演出。為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，高市府除延續推出50元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動，邀請歌迷朋友們一起尬舞，提前為接下來的演唱會熱身。
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄11月星光熠熠，集結郭富城、伍佰和首次來台的TWICE，為了讓粉絲們提前感受演唱會氛圍，高市府再次聯手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」和餐酒館「OFFLINE離線」合作發起「K-POP RANDOM DANCE BATTLE IN KAOHSIUNG」隨播即跳舞蹈大賽，並將於11月21日下午6點半在中央公園商圈熱力登場，除了有K-POP經典歌曲串燒連發、TWICE官方週邊抽獎及MVP獎金外，現場還設置超夯的「360度環繞自拍機」免費快拍。
高雄市經發局補充，粉絲凡持指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元商圈夜市優惠券，並可用於高雄40+處商圈夜市及400+家精選店家。此外，夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者紛紛響應推出折價券、體驗券、各式折扣與精美好禮，讓樂迷享受更多加碼好康，同時11月21日在中央公園商圈也將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」舞蹈大賽，歡迎踴躍報名參與，提前感受音樂魅力。
