郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫

天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。

現年60歲的郭富城，體脂率維持在12%，關鍵就在長期嚴控飲食與運動。他透露自己屬於容易發胖的體質，「吃一點點就會胖」，因此多年來午餐會吃完整一餐，晚餐或早餐只吃半餐，平時乾脆不吃早餐。這樣的作息幾乎維持了10年，只有在度蜜月或家庭旅行時，才會暫時打破規則。

但只要和家人一起出門，郭富城就會徹底配合家人作息。他分享，有時早上8點被方媛叫醒吃早餐，「我說我要睡覺，她說起來吃早餐，酒店有早餐幹嘛不吃啊」，中午12點或1點準時吃飯，晚上再一起吃晚餐。即使打亂原本的生理時鐘，他也甘之如飴，直言：「作為一個丈夫，有作為一個爸爸，你是要去陪伴，你要去做這件事，不能光看著不去做。」

談到飲食上的最大落差，郭富城也忍不住苦笑。他形容自己「心理最不平衡」的時刻，就是看到方媛一天三餐照吃卻不容易發胖，「我太太是早中晚餐都要吃的，但是她是吃不胖，我呢……」為了維持狀態，他通常會用加倍運動來平衡攝取的熱量。

近年來，郭富城為了家庭調整不少生活重心。第三個女兒出生時，他曾推掉工作，專心陪伴月子期間的日常，還親自開車接送妻女。他也形容現在的家是「被四位女神守護的女神之家」，家庭觀念變得更加柔軟。

這段訪談內容曝光後，不少網友留言稱讚他「對自己狠，對家人柔」，也有人直呼他是「好爸爸、好丈夫」，認為這樣的轉變比體態管理更令人動容。不過，也有營養師提醒，長期採取極低熱量飲食，可能造成代謝紊亂或肌肉流失，若沒有專業團隊監控，一般人不建議模仿。

