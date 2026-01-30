郭富城8歲愛女翻跳〈PSYCHO〉 舞蹈實力引網驚豔：遺傳爸爸

【緯來新聞網】香港天王郭富城的長女郭詠希近日在母親方媛發布的影片中，跳韓國女團BABYMONSTER歌曲《PSYCHO》，展現流暢動作與良好節奏感，影片上傳後迅速引發網友討論。

郭富城8歲愛女翻跳〈PSYCHO〉。（圖／翻攝微博）

郭富城的長女郭詠希年僅8歲，已展現出舞蹈節奏與肢體協調的能力，且影片中其身穿粉紅上衣，未露出正臉但笑容明顯，與父親神似。不少網友驚艷認為遺傳郭富城唱跳功力。



郭富城近期受訪也提到兩名女兒對《PSYCHO》產生興趣，常在家中反覆練習。他為此特別設置家庭舞蹈空間，配有鏡面與舞蹈墊，並聘請舞蹈教師協助訓練。郭富城亦親自指導舞步與節奏，支援兩名女兒的學習進程。



除長女外，6歲小女兒也表現出對舞蹈的高度興趣。方媛過去亦曾公開她自學跳舞的影片，受到不少網友稱讚，指出其節奏感與模仿能力超出年齡預期。



此外，郭富城近期亦投入電影拍攝，參與由導演許富翔執導的奇幻喜劇電影《老子》，該片日前舉行開鏡儀式，包括王柏傑、陳意涵與古斌等演員均有出席。這是郭富城出道超過30年來，罕見再度主演純台灣製片的電影，工作與家庭並進備受關注。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

電影院設「優先席」搭「博愛座更名」議題 「殺手奶奶」藏觀眾席

《夜市王》冠軍東大門夜市搬進演唱會後台 家家、宇宙人爽爽吃