郭建盟指香蕉碼頭大變身 變成全新高雄的科技燈塔

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員郭建盟廿二日表示，香蕉碼頭倉庫以前是吃喜酒、看香蕉故事館的場所，現在的香蕉碼頭已經大變身，變成全新 PIER F棧三庫「智慧高雄燈塔計畫研發基地」，結合古蹟與最新AI科技。

郭建盟指出，在這座古蹟裡打造的AI大腦，不是一般商辦，而是全台少數位於歷史香蕉棚內的科技研發中心，保留開放式鋼構工業風，窗外就是高雄港第一排海景，工程師邊工作的同時就能看到貨輪與夕陽。

郭建盟說，這裡不只是一般的軟體辦公室，而是高雄自己的主權AI，利用在地交通、氣象與人流數據，打造城市級生成式 AI，資料留在台灣、技術自己掌握。

他提到，同時進駐的還有最強產業夢幻隊，包含提供算力的 NVIDIA、支撐5G與網路骨幹的中華電信、專攻影像辨識的 Linker Vision，以及投入伺服器晶片研發的信驊科技。

郭建盟強調，最重要的是，這些研發成果會直接走進市民生活，從演唱會散場人流疏散、港灣與工業安全監測，到即時調整號誌改善交通壅塞，在古蹟裡做最先進的AI，解決高雄真正的城市問題，這裡不只是地標，而是高雄的科技燈塔。