郭彥均忘關愛車「開門」5小時…結局鬼轉驚呆網

娛樂中心／王靖慈報導

43歲藝人郭彥均為知名台灣外景主持人，曾與雙胞胎弟弟郭彥甫一起搭檔主持《食尚玩家》，也經常在臉書上與粉絲們互動。近日，他發文分享自己停車忘了關車門，整整5小時車門大開，沒想到回現場一看，貴重物品竟然一件都沒少，讓他忍不住驚訝嘆：「怎麼會這樣的安全，身為台北人都嚇歪了」，貼文一出，瞬間引發網友熱議。





郭彥均驚見愛車「大開門」5小時超崩潰…結局鬼轉大讚：身為台北人都嚇歪了！

郭彥均常在臉書上發文與粉絲們互動。（圖／翻攝自「郭彥均」臉書）





郭彥均驚見愛車「大開門」5小時超崩潰…結局鬼轉大讚：身為台北人都嚇歪了！

郭彥均放出忘了關車門的照片。（圖／翻攝自「郭彥均」臉書）

郭彥均今（17）日在臉書發文，他稱自己剛回到車旁時，才驚見「駕駛座門整個沒關」，當下還以為車子是被小偷撬開，讓他心裡瞬間涼了一大截。但郭彥均仔細回想後才發現，竟然是自己離開時忘記把車門關上，讓愛車在路邊「車門大開」長達整整5個小時，但同時他很以外的是自己車內零錢包、家中鑰匙，居然都在沒有被動過，還幽默表示唯一留下的證據，只有冷冷的微風灌進車內，與稱職的路邊收費員的印章，因此也讓他忍不住大讚：「台灣怎麼會這樣的安全，眼淚擦乾回家收驚，身為台北人都嚇歪了」，讓他簡直不敢相信自己的眼睛。

郭彥均驚見愛車「大開門」5小時超崩潰…結局鬼轉大讚：身為台北人都嚇歪了！

網友在底下分享親身經歷。（圖／翻攝自「郭彥均」臉書）

貼文一出後，瞬間引發網友們熱議，有網友笑說：「小偷一定以為這部車已經被偷過了…所以跳過」、「連小強都禮貌的沒有爬進去」、「很明顯就是陷阱，想騙我進去啊你？」、「帥太霸氣…沒人敢動」、「好險夠幸運！下次多注意下車前檢查再離開！」、「台灣真的太安全了，外國人都說台灣治安很好」，還有網友分享親身經歷，表示自己之前曾停路邊時，駕駛座窗整晚未關，隔天網友居然發現車內的零錢全都在，讓網友嚇慘，也讓郭彥均回覆：「台灣的治安真的沒話說，可是還是會有意外，下次要離開之前還是要好好檢查」。





原文出處：郭彥均忘關愛車「風中大開門」5小時超抖…結局鬼轉狂讚：身為台北人都嚇歪了！

