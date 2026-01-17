郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福

郭彥均（左）、鍾欣凌合作主持12年，無話不談充滿默契。（鄧博仁攝）

鍾欣凌（左）、郭彥均連續多年入圍金鐘獎，一起走紅毯。（資料照片）

鍾欣凌、郭彥均合作12年兒少節目《超級總動員》是金鐘獎入圍常勝軍，無奈，每年都與獎項擦身而過。一談到節目，2人都忍不住落淚，不捨沒能讓工作人員走上金鐘舞台，「他們真的好辛苦。其實每次錄影我們都是最輕鬆的，因為他們事先幫我們弄得好好，我們只要上去主持就好」，心疼幕後團隊每次錄影前都要熬2、3天通宵。

鍾欣凌曾感性的說，每次聽到入圍金鐘獎，她最大心願就是想讓郭彥均站上金獎殿堂，感受拿獎的滋味；郭彥均也表示，他是真的很想在台上親口感謝10多年來總是默默付出，無私照顧他們的工作人員，希望他們的名字被朗誦出來，也想讓他們的家人聽見。

感謝老友一路相伴

節目連續多年入圍，可惜去年未入圍，2人感到可惜，製作人、導播等工作人員都收起失望，樂觀安慰大家，「沒有入圍沒關係啦，只要小朋友看到我們節目有開心到就好」，灑脫的態度又讓鍾欣凌、郭彥均有所學習。談起這些年的相處，無話不談的鍾欣凌、郭彥均在互虧對方時，言語中仍帶有滿滿的感激和不忘放大對方優點，「我們2個有點像是相知相惜，彼此看著彼此長大」。

郭彥均更說，可以跟鍾欣凌合作，是他人生中最幸福的一件事。他列舉鍾欣凌在這12年裡拿到3座戲劇金鐘獎的戰績，最讓他佩服的，是鍾欣凌始終像他剛認識時那樣親切，「她有影后的樣子，卻沒有影后的架子，非常貼心，是我很值得學習典範」，笑虧鍾欣凌可能忘了自己是影后，也忘了家裡擺放很多獎座。

鍾欣凌首座金鐘獎是2001年以《Dr. 酷》拿下兒童少年節目主持人獎，她也在這20多年主持多檔節目、尾牙活動。她卻說，到現在還是覺得「主持很難」，「其實真正好的主持人是盡量留話給對方，可是我因為演舞台劇，很怕有空白的時候，所以我常把自己搞得全身冒汗」。

每次跟郭彥均或跟趙志強搭檔，都是她最安心的時候，因為她知道不管發生什麼事，他們都會幫忙圓場。她特別感謝郭彥均一路上的相伴，也總在她需要幫助的時候，不用等她出聲，就會主動伸出援手，「有次兔寶（鍾欣凌大女兒）來上節目，郭彥均就說『妳很緊張喔？』然後他用開玩笑的語氣跟小朋友們說『待會乖一點喔，好好錄影』，他都看得出來我需要什麼」，鍾欣凌也自嘲，她當天緊繃到最後一刻，直到走進化妝室才徹底鬆懈。

郭彥均有赤子之心

很巧的是，最讓鍾欣凌感動的，也是郭彥均出道至今都保持初衷，「他這幾年都沒有變，可以說他沒長大，他一直擁有赤子之心，保持初心這件事真的很難」。她透露，因為郭彥均跟老婆之間成熟又甜蜜的相處，進而影響她的婚姻觀，讓她跟老公陳清河始終維持著戀愛熱度。

幾年前，鍾欣凌因身體不適，動念請辭節目，郭彥均得知後的等一反應是「鍾欣凌，妳從現在開始什麼話都不要講，都我來講就好，妳站在那裡笑就好了」。郭彥均感性說，不只節目需要、他也需要鍾欣凌，所以他總會盡可能的幫忙分擔，甚至霸氣的要鍾欣凌當最漂亮最昂貴的花瓶；對於未來，2人都想繼續陪伴小孩們長大，即使年邁到需要輪椅代步也在所不辭。