郭彥均親曝最扯日常！車門忘關5小時 連小偷都沒來狂讚台灣治安

記者林宜君／台北報導

藝人郭彥均分享自身粗心經歷，一個不小心，竟成了驚魂記。愛車車門大開長達5小時卻毫髮無傷，讓郭彥均又驚又慶幸，也意外引發網友熱烈討論台灣治安話題。17日郭彥均在IG透露，自己回到停車場時，赫然發現愛車駕駛座車門竟然完全沒關，第一時間還以為遭小偷下手，當場嚇到心跳加速。

郭彥均愛車車門大開長達5小時卻毫髮無傷，讓郭彥均又驚又慶幸。（圖／翻攝自郭彥均IG）

郭彥均表示，仔細查看後才發現，車門其實是自己離開時忘了關好，而這樣「門戶大開」的狀態竟然持續了整整5小時。更令人意外的是，車內的零錢包與家中鑰匙全數安然無恙，完全沒有被翻動的痕跡。郭彥均苦笑形容，這段時間「只有冷冷的風灌進車內」，唯一留下痕跡的，竟是盡責的路邊停車收費員所蓋下的停車章，讓郭彥均忍不住直呼：「怎麼會這樣的安全？」。

郭彥均坦言，發現是一場虛驚後仍心有餘悸，笑說回家後還得趕快「收驚」壓壓驚。（圖／翻攝自郭彥均IG）

郭彥均坦言，發現是一場虛驚後仍心有餘悸，笑說回家後還得趕快「收驚」壓壓驚，也提醒自己日後一定要再三確認車門是否關妥。這段經歷曝光後，立刻引起網友熱議，不少人直呼「太誇張了」，也有人留言表示「如果在國外，可能早就被搬空」，同時也有粉絲貼心提醒他，下次停車務必多檢查一次，避免再度上演驚魂場面。

