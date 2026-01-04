郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心

記者陳宣如／綜合報導

韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」

郭彥均騙女兒沒有買到BABYMONSTER小巨蛋演唱會門票。（圖／翻攝自IG @antony8955）

1月2日BABYMONSTER台北演唱會當天，郭彥均在社群發文表示，終於到了女兒最期待的這一天，他坦言「我們確實沒有搶到門票，看著她那麼期待我們都好心疼，但看到她不哭不鬧也很感動，她真的好乖。」他接著表示，事實上自己好不容易買到了兩張票，是好朋友幫忙搶到的，但他決定將驚喜保留到最後一刻才告訴女兒。

廣告 廣告

郭彥均坦言女兒以為無法看進場看演唱會，卻表現懂事又知足，讓身為爸爸的他超感動。（圖／翻攝自IG @antony8955）

接著郭彥均分享了當天的「沙盤推演」安排，演唱會於晚間七點半開始，他先告訴女兒，自己下午3點會去現場排隊「看還有沒有現場票可以買」，但其實自己4點就會去學校接女兒一起前往小巨蛋，他也想好對女兒的說法：「爸爸在演唱會外面遇見認識的朋友，所以請朋友幫爸爸在現場排隊買票」，以合理化為何自己能去接她下課。

為了讓驚喜更自然，郭彥均也和女兒一起準備了折疊椅、晚餐、偶像小卡、外套與雨衣，要陪女兒在場外感受場內氣氛。他在貼文中寫道：「妹妹說這樣她也會很開心。我們珍惜她與生俱來的樂觀與知足和窩心。」事實上他已經準備好，打算最後一刻才拿出門票，並告訴女兒「接受失敗的結果」這件事她處理的很好，「所以我們覺得妳很值得進去看演唱會」。

BABYMONSTER在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／讀者提供）

郭彥均說，女兒默默準備好多小卡放在包包裡，打算「坐在場外」聽著場內微弱的鼓聲，還表示這樣也會很開心，他告訴女兒其實很多小朋友都會坐在外面聽「漏音」，沒想到女兒天真地說「那這樣搞不好還可以交到新朋友」，她的樂觀與知足讓郭彥均忍不住直呼「天啊！寶貝真的好可愛好天真」。他也說明，安排這一切的目的，是希望女兒學習珍惜、保有單純的心，並親自體會失落與不如預期的情況。

郭彥均女兒得知能進場看演唱會時，開心地蹦蹦跳跳。（圖／翻攝自IG @antony8955）

最終，他將拜託朋友買到的「兩張票」交給妻子與女兒進入會場，自己則在車上慢慢等待。郭彥均透露，當他拿出門票時，女兒開心到在原地蹦蹦跳跳，難掩激動心情。他也寫下：「爸爸在外面其實比妳們在裡面更開心，從細節中發現孩子的光芒，我們一起學習寶貴的一課。」

BABYMONSTER來台開唱。（圖／翻攝自官網）

郭彥均女兒喜愛的偶像BABYMONSTER，為YG娛樂於2023年推出的女子團體，也是繼天團BLACKPINK後睽違七年再度打造的女團。團體由七名成員組成，包括三名韓國成員Ahyeon、Rami、Rora、兩名日本成員Ruka、Asa，以及兩名泰國成員Pharita、Chiquita，作品〈SHEESH〉與〈DRIP〉均突破破億觀看次數。

BABYMONSTER曾於2024年6月在台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會，並於去年6月28日、29日在林口體育館舉辦萬人演唱會，今年1月則於台北小巨蛋舉行連續三場演唱會，成為2026年首組攻蛋開唱的K-POP女子團體。

更多三立新聞網報導

直擊／BABYMONSTER中文告白！雅賢下台後問：有人想吃火鍋嗎 全場嗨翻

直擊／BABYMONSTER新歌台灣首演全場嗨翻！雅賢中文突喊：抱歉再來一次

BABYMONSTER台北開唱「維安升級」！警加派40人戒備 主辦設13道安檢門

BABYMONSTER聖誕驚喜加碼！快閃店登陸松菸 時間、預約方式一次看

