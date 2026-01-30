郭忠祐拍戲+主持忙不停！憂錄《大集合》體力下滑 驚嘆：都在吃老本

四季線上／陳軒泓 報導

男星郭忠祐近期在《豆腐媽媽》中的演出令人印象深刻，睽違2年再加入八點檔挑戰身心受創的角色「李文和」，演技表現更加突破，被不少觀眾大讚，而他今年除了忙於戲劇工作之外，每週例行主持的《超級冰冰Show》和《綜藝大集合》也能足見他的身影，新的一年可說是馬不停蹄，而最近他與《冰冰Show》主持兼歌唱搭檔蔡家蓁時常合體直播與粉絲互動，昨（29）日趁著錄影空檔二人再開直播，聊起忙碌生活之下如何維持體力，對此郭忠祐坦言自己在「吃老本」，同時也曝光年輕時的一個習慣，讓他足以在《大集合》還能有過人的表現。

廣告 廣告

郭忠祐在演員、歌手與主持身分間不斷轉換，忙碌之下鮮少有運動機會（圖／翻攝郭忠祐 York 臉書）

郭忠祐和蔡家蓁聊到日前最熱門的 Alex 攻頂 101 話題，二人異口同聲讚嘆他的攀爬功力，驚人握力也讓郭忠祐笑言：「很難遇到比我『手頭還緊』的人」。而在《大集合》運動表現有目共睹的他，卻自稱是「老骨頭」在玩遊戲，郭忠祐表示平常忙於演藝工作，沒什麼機會運動，而在節目上仍能維持好體力的關鍵，在於年輕時熱愛運動累積而成的，並笑說自己其實都在吃老本，直言現在的運動量只有以前的 10%，差距甚大。

郭忠祐在《大集合》展現好實力，坦言自己在吃年輕老本（圖／翻攝郭忠祐 York 臉書）

郭忠祐分享當學生的時候，只要一天不運動就渾身不對勁，必須打球直到筋疲力盡才肯回家，長期下來就培養出良好的身體反應力，而《大集合》的遊戲剛好符合這些運動條件，也因此讓他能夠發揮所長，不過他坦言現在已經很好打籃球了，一方面認為自己的狀況已沒辦法再跳來跳去，另一個原因則是正在拍《豆腐媽媽》，深怕如果激烈運動而受傷將會無法工作，擔心連累劇組的拍攝進度。而他近期則轉向打壘球，偶爾和電視圈的前輩們組隊參加比賽，藉此維持基本體力，也讓他漸漸愛上這項運動了。

郭忠祐近期愛好打壘球（圖／翻攝郭忠祐 York 臉書）

【看更多】

郭忠祐頂著《豆腐媽媽》文和馬桶蓋造型！清唱「這首歌」引網狂讚：比原唱好聽

藍葦華《豆腐媽媽》含淚放生肖貪妻！網不捨再猜陳仙梅成「最大反派」？

白冰冰力捧新人竟是運動國手！胡子萱斜槓進演藝圈 首秀成績超驚艷

【FastTV飛速看】《綜藝大集合》精彩節目不中斷👉點擊前往

【好戲推薦】郭忠祐演活社恐人格！《豆腐媽媽》精彩片段▶️





更多四季線上報導

沒認出來+1！郭忠祐演《豆腐媽媽》反差太大 驚傳與宮美樂組CP「有床戲畫面」？

郭忠祐《豆腐媽媽》挖掘新戲路！演出寡言少年「身心受創」認了不容易

《民視第一發發發》浩角翔起升級「三人偶像男團」！嗆聲白冰冰「一句話」被痛批