郭忠祐頂著《豆腐媽媽》文和馬桶蓋造型！清唱「這首歌」引網狂讚：比原唱好聽

四季線上/林佩玟報導

歌手郭忠祐再次跨足戲劇圈，近期在民視八點檔《豆腐媽媽》的演出令人眼睛為之一亮，將有社交恐懼的電競天才「李文和」角色詮釋得非常到位。劇中與宮美樂（飾 萬珍珍）的互動更是可愛有趣，引網友敲碗期待兩人可以配對組CP。

(味玩)郭忠祐 文和上身

而戲外，郭忠祐頂著《豆腐媽媽》文和的造型與說話的方式，清唱自己的歌曲<上愛我彼个人>，開心表示「李文和會唱我的歌耶，謝謝文和把我的歌唱得那麼好」，此舉馬上逗樂粉絲朋友，有網友開玩笑說「比原唱郭忠祐唱得還好聽」！郭忠祐在「文和」與本尊之間切換自如，超有梗的影片引起熱烈討論，忠祐也俏皮直呼「謝謝文和幫我打歌」。

【追好劇】】《豆腐媽媽》第22集精彩片段｜珍珍逗樂文和





