郭忠祐《豆腐媽媽》演活「社恐」人格！髮型太潮豬哥亮女兒：越看越想叫你爸

八點檔《豆腐媽媽》角色性格鮮明，互動交織更多劇情亮點，近期珍珍（宮美樂 飾）與文和（郭忠祐 飾）就被網友認為擦出的火花令人激賞，甚至敲碗配對；郭忠祐這次的演出和造型都有明顯突破，還被豬哥亮女兒戲稱「越看越想叫你爸」成了意外的趣聞。

《豆腐媽媽》裡的文和，由於自小受到父親打罵卻只能壓抑，造成畏懼與人接觸的社恐人格，與性格活潑開朗的珍珍形成強烈對比，兩人相處過程耐人尋味，成為劇中亮點之一，文和的「I人性格」有望因此而改善，變得較為外向穩重。

珍珍與文和的後續發展值得關注，而郭忠祐的「馬桶蓋」髮型被發現與秀場天王豬哥亮的招牌髮型相當類似，甚至連豬哥亮女兒謝金晶都表示「你的髮型我越看越想叫你爸怎麼辦😂😂」，成為劇情之外的亮點。

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

圖片來源／郭忠祐 York、豬哥亮 FB粉專

👉《豆腐媽媽》第22集完整版線上看





