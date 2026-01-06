郭恭克專欄》台積電毋寧仍是目前相對物美價廉且長期投資風險較低的標的

台積電隨先進製程持續擴產，預期2026年資本支出將持續拉高，甚至突破500億美元，續創歷年新高。（圖片來源／台積電提供）

從台積電產業基本面，財務投融資與盈餘品質觀察，該公司仍處於相當正面的成長狀態，企業價值可望持續成長，毋寧仍是目前相對物美價廉且長期投資風險較低的優質投資標的。

美股2026年開盤首日，道瓊指數、S&P500指數、那斯達克指數呈現小幅漲跌走勢，但費城半導體指數走勢一枝獨秀，單日大漲4.01%，其中美光(MU)大漲10.52%、輝達(NVDA)上漲1.26%、超微(AMD)上漲4.35%、應材(AMAT)上漲4.62%、台積電ADR上漲5.17%。顯示資金明顯回流AI類股與半導體供應鏈，重要的HBM記憶體美光(MU)股價持續大漲，表現尤為強勢，隱含市場仍認為AI仍是2026年美股主流。

廣告 廣告

受台積電ADR於美股市場2026年開盤首日大漲帶動，台積電股價1月5日大漲，盤中股價最高達1695元，逼近1700元關卡，帶動台股指數續創歷史最高點30339點，終場大漲755點、2.57%，台積電大漲85元，貢獻大盤指數約九成的漲點，再度凸顯台積電漲跌對台股指數多空的主導性。

台積電總市值躍居前球第6名，領先臉書

台積電市值41.1兆台幣，截至1月2日止，約佔台股總市值43.2%。依companiesmarketcap.com網站以台積電ADR收盤計價，台積電總市值躍居前球第六名，領先臉書(Meta)、博通(Broadcom)、沙烏地阿美石油(Saudi Aramco)、特斯拉(Teala)等巨型企業，成為不折不扣的台灣之光、護國神山。

由於AI 與高速運算(HPC)需求爆發，使台積電先進製程（3 奈米、2 奈米）出現長期供不應求。市場傳出，台積電將於 2026 年正式啟動先進製程「大擴產計畫」，採取 2 奈米、3 奈米雙軌並進策略。台積電對外界傳聞維持一貫態度：不評論市場傳聞，但相關資訊高度符合其既有擴產節奏。

台積電2 奈米製程已確認 2025 年第 4 季如期量產，採用第一代奈米片(Nanosheet）電晶體，為台積電首次從 FinFET正式轉向GAA架構，可帶來效能提升與功耗下降，涵蓋全製程節點優化。生產基地主要為新竹晶圓20廠、高雄晶圓 22 廠。2025年10月2 奈米投片量已達「上萬片」規模，2025 年底投片量提升至 3～4 萬片。顯示台積電最先進製程仍以台灣為目前唯一的生產基地，此種製程配置短期仍不會改變。

2026年資本支出可能突破500億美元

隨先進製程持續擴產，預期2026年資本支出將持續拉高，甚至突破500億美元，續創歷年新高，維持高資本支出以支援未來幾年的強勁營收成長動能。而隨AI與HPC訂單能見度的可測性，3奈米、2奈米製程佔營收比例升高，不僅營收可望維持高成長，獲利性指標亦可望維持不墜，營業毛利率以60%上下5%為合理區間，與2025年前三季的58.97%相去不遠，甚至可能超越。

台積電2025年前三季營業活動現金流入約499.9億美元(以台幣匯率31元估算)，扣除資本支出約251.12億美元，融資理財活動現金流出(含發放現金股利)約107.41億美元，自由現金流量仍高達248.78億美元，高於2024年同期的210.63億美元，年增率約18%，顯見該公司不僅未因擴大資本支出加上提高現金股利，造成淨自由現金流入減少，甚至持續提高，維持在投融資循環的正向循環狀態，若此狀態維持穩定，長期企業價值可望持續提升。

一般研調機構估計該公司2025年EPS約65元，以1月5日收盤價計算，本益比約25.7倍，本益成長比約0.59倍，相較全球總市值前十大企業，屬偏低狀態，甚至與國內漲幅較大的眾多AI與記憶體產業供應鏈的中小型股相較，亦屬偏低。以該公司產業成長性、財務透明度而言，毋寧仍是目前相對物美價廉且長期投資風險較低的優質投資標的。

(原始連結)





更多信傳媒報導

日經破5萬點帶旺房市 國泰投推全台首檔日本不動產ETF 抗通膨保資產

F-16花蓮外海10海浬失事 飛官跳傘全面搜救中

嶄新2026年 永鼎醫藥發布商業穩健成長藍圖與重大里程碑

