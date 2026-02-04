郭恭克專欄》謹慎擇優長期持股 可降低市場波動風險

黃仁勳來台再度掀起一波熱潮，事實上，台灣2025年12月國內貨幣供給額M1B(期底)總計數29.26兆，月增1.52，貨幣總計數再創新高。（圖片來源／信傳媒資料庫）

近期美股受部分企業（如 AMD）財報結果未達市場期待導致股價盤後重挫，避險情緒因加密貨幣、貴金屬市場動盪而飆升，導致資金出逃股市或高風險資產，美股呈區間震盪整理，指數缺乏明顯多空趨勢。美股後市方向仍取決於總體經濟數據與企業財報表現，並需要同時觀察資金流向與貨幣政策預期的變化。

台股截至2月4日收盤指數32,289點，年線(52周均線)扣抵位置目前在2025年2月3日，當周收盤指數為23,478點，未來1個月扣抵位置的平均指數為23,128點，隱含台股指數短期只要站穩在23,150點之上，季線、年線將同步維持上升趨勢，因此台股指數未出現持續大幅巨挫前，短線仍漲多高檔整理格局，若指數靠近季線，仍是逢低擇優增持多頭部位的時機。

2026年1月下旬公告的台灣資金水位與貨幣供給額，12月國內貨幣供給額M1B(期底)總計數29.26兆，月增1.52，貨幣總計數再創新高，年增5.09%，微幅低於11月的5.19%，年增率趨勢仍處於自3月年增率1.26%的波段低點的回升趨勢，M1B總計數再創新高，顯示國內流動性資金依舊處於歷史最高水位。

國內貨幣供給額M1B(期底)總計數年增率

以下是M1年增率

12月國內貨幣供給額M1B(期底)總計數29.26兆，月增1.52，貨幣總計數再創新高，年增5.09%。

12月M2總計數67.346兆，月增0.88%，再創歷史新高，年增5.16%，微幅低於11月的5.17%，廣義貨幣供給額的M2總計數仍在歷史最高點，年增率雖連續3個月微幅下滑，但連續5個月年增率大於5%，顯示總體資金成長動能依舊穩健。

國內貨幣供給額M2(期底)總計數。

從12月M1B年增率5.09%，僅微幅低於M2年增率的5.16%，顯示無論流動性較高的貨幣供給額或廣義的貨幣供給額，同步呈現穩健成長。

12月M2年增率的5.16%。

12月放款年增率5.86%，較11月的5.64%小幅回升，自2024年10月高點10.04%，呈現的下降趨勢，尚未扭轉，顯示央行對不動產放款祭出第七波選擇性信用管制，全面下修不動產放款成數、取消還款寬限期等打房之信用管制，國內金融機構對房地產業的放款總額持續下降之中。

台股指數與M2、M1B年增率。

但從活期存款年增率自2025年3月的0.66%，持續上升至2025年12月的4.93%，定期存款年增率自2025年5月的12.32%，持續下降至12月的8.6%，顯示資金結構從定期存款轉向流動性較高、與股市交易高度相關的活期性存款。房地產熱度大幅降溫，但與流動性資金高度相關的股市熱度持續上升。

台灣放款年增率。

從貨幣供給額總計數觀察，顯見國內貨幣資金水位仍在歷史最高檔區，而與股市資金動能高度相關的狹義貨幣供給額M1B年增率穩健成長，加上國內房市景氣面臨收縮循環，金融機構放款年增率下降趨勢尚未扭轉，定期存款年增率持續下降，但活期存款年增率穩健成長，就貨幣供給額水位、結構性的消長，顯見龐大的資金正持續從保守性存款往高流動性的活期性資金移動，在此態勢尚未改變之前，對台股多頭資金動能提供相當正面的環境。

台灣定期存款年增率持續下降，但活期存款年增率穩健成長，顯見龐大的資金正持續從保守性存款往高流動性的活期性資金移動，在此態勢尚未改變之前，對台股多頭資金動能提供相當正面的環境。

國內資金大量從定期性存款流向高流動性存款結構，台股市場熱度持續升高，2月3日的五日成交均量高達8,689億，加計上櫃市場2039億，合達約1.07兆，融資餘額最高達3849億，同創新高。台股受惠資金氾濫，除AI產業供應鏈類股的股價攀高，部分周邊題材股與傳統產業類股，藉台、美關稅協議議題亦展開谷底回升走勢，然投資者務必清楚，太高的股價本益比(PE)或盈餘成長速度跟不上過高的本益成長比(PEG)，將是長期投資者極大的風險，部分投資標的不僅PE、PEG有過高的疑慮，動輒超過四成以上的當沖交易量，亦隱含短線投機氣氛相當濃厚。此刻謹慎擇優長期持股，可降低市場波動風險，追逐市場投機交易的標的，風險正提高之中，謹記「小心駛得萬年船」比任何題材都重要。

