郭悅暘創作個展 十一起臺灣原住民族文化園區生態館展出

臺灣原住民族文化園區生態館屏縣瑪家鄉排灣族藝術家郭悅暘「我沒放映還沒發生的事」創作個展，十一月一日登場，展期至明年三月一日止。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

臺灣原住民族文化園區生態館十一月一日將展出舉行屏東縣瑪家鄉排灣族藝術家郭悅暘「我沒放映還沒發生的事」創作個展，並將於一日下午舉行開幕茶會，誠摯邀請各界朋友共同見證這場以影像與記憶交織的創作展。

屏縣瑪家鄉排灣族藝術家郭悅暘，以影像、聲音、物件與身體勞動為創作媒介，開啟一場關於「凝視與被凝視」的深層對話。從田裡的工具到攝影機，他在勞動與思考之間穿梭，讓影像成為回望自身與文化的方式。

該展覽將郭悅暘過去的作品重新詮釋，從２０１９至２０２１年間的「勇士意識」系列及「回應」出發，藝術家透過影像揭示青年世代在族群文化中尋找定位的掙扎與想像；這一階段的創作顯現他如何在既有符號與當代語彙之間試探文化的邊界，並在轉化中尋找再生的可能。

展覽核心作品「拉勒俄嵐的渴望」，進一步翻轉了觀看的權力結構；郭悅暘將鏡頭後的自己「凝視者」轉化為鏡頭前的「被凝視者」，以自身為起點回望那被觀看的視線，作品結合月桃編織、獸皮、鐵鍋等具生活記憶的物件，與錄像裝置並置，構築出一個交織身體勞動與生命流動的場域；作品「百設」則延續這樣的思考，將「被凝視」的窒息與不安交由觀眾親身體驗。這樣的創作，不僅是對生命經驗的再現，更是一場對個人與集體、傳統與現代之間關係的提問。

郭悅暘強調，「觀看」不只是影像的行為，而是一種記憶的召喚，讓時間在影像中再次被召喚與對話；他藉由重新觀看自身創作的歷程，讓那些曾經「被放映」的瞬間，再度發聲與發生。展名「我沒放映還沒發生的事」，既是一種否認，也是一種邀請。它邀請觀者走入那些仍在發生、仍在閃耀的片刻，去感受尚未被言說、卻在土地與記憶之間流動的故事。展期自即日起至明年三月一日止，生態館開放時間每週二至週日上午九時至下午四時。