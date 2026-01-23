郭方儒忙工作 郭建宏見不到兒自嘲報應

郭建宏（中）相當認可女兒郭彥伶（左）、兒子郭方儒的實力。（陳俊吉攝）

電視大老郭建宏25歲兒子郭方儒，3年多前開始拍攝結合戲劇推理的密室逃脫實境節目《百分之一相對論》，包辦導演、劇本、剪輯，忙碌又高壓的幕後工作，讓已有40多年製作經歷的郭建宏都直呼吃不消。製作人女兒郭彥伶爆料，郭建宏常因找不到兒子而生氣，這讓過往多將重心放在工作的郭建宏自嘲：「這是報應啦！」

郭建宏被虧「小時候都是小孩看不到爸爸」，他露出害羞又靦腆的笑容想替自己解釋，但思索一會後緩緩地開口：「我真的很久沒看到方儒跟彥伶，尤其方儒，我知道他在公司剪輯，但是我會擔心，他沒有回家，我會緊張」，展現慈父的一面。聽到爸爸笑說「報應」，前些日子都靠姊姊郭彥伶居中協調父子緊繃關係的郭方儒也卸下武裝，他開玩笑「沒有來的這麼快啦」，看得出父子有一樣的幽默感，也都將彼此的關心放在心中。

郭建宏製作過綜藝《鑽石舞台》、《百戰百勝》、《SS小燕之夜》、《萬秀豬王》和戲劇《夜市人生》、《神之鄉》等。見證台灣電視史興衰的他，感嘆電視產業景氣一年比一年差，這次要以「投資人」位置評估兒女的企劃，的確有因為製作費卻步。

最後打動他的，除了郭方儒遺傳到他追求完美的態度，還有劇組將北投拍攝場景完整留下，打造成密室逃脫的構思，讓他決定一己之力帶領後輩拚搏，「那是一個長效性的東西，後面發酵的成果我不知道，但當年輕人敢提出這樣的市場，加上節目這麼好的情況，我一定要去支持，我身為一個資深影視人，如果沒有勇氣嘗試，就不要談成長；就算失敗了，我們也要知道失敗的原因，但是不嘗試，影視業就會停留在目前這樣的階段，所以我必須要去嘗試、賭看看！」

他直言，《百分之一》是他不曾看過的節目，但當初一聽到郭方儒的構想就決定支持，因為兒子像他一樣，利用台灣在地故事發想，「我滿喜歡的，當我看到這個故事的時候，我是眼睛發亮，我這不是誇獎，我是就事論事來講。我們身在台灣必須把台灣文化發揚出去，我們一定要懂台灣的故事」，希望透過年輕人的世界觀，用不一樣的角度詮釋。

求好心切拚剪輯2天未闔眼

郭方儒說，製作《百分之一》是他高中的夢想，他凡事親力親為，還曾因為剪接將近48小時未闔眼，就連節目已播出，他還在持續剪輯新單元，就是希望能一眼就抓住觀眾目光，「睡不了，睡了就是會少時間，我們的個性就是做到最後一刻，做到能交出來的程度為止，當下真的覺得很累，撐不了，但機器一開，就精神又來了」。

《百分之一》算是郭方儒的第一部完整作品，這讓曾拍攝電影、戲劇的他跟郭彥伶都坦言，這是一件滿吃力不討好的工作，也常在這過程中感到挫敗，「想讓觀眾知道，現在台灣也能做得出這樣一檔節目，這股力量支撐著我們到現在繼續不斷剪接」。

郭方儒和郭彥伶都認為，普遍觀眾對於台灣自製的戲劇、綜藝抱持著高要求，「跟韓綜比起來，我覺得我們容錯率又更低。台灣人對自己人其實很嚴格，常聽到他們講『為什麼韓國可以、我們不行』、『為什麼韓國看起來比較高級』，常有這樣的比較，我們不能講說錢的規模差很多，因為對觀眾來講，他們是很直觀的評斷好看、不好看」。

新型態節目激發新思路

因為過去沒有結合戲劇、推理、密室的實境節目，因此《百分之一》沒有對標可以參考，所以從前置作業到現在，郭方儒和製作團隊都以「將心比心」的角度思考，想方設法讓觀眾願意接觸，也想跟著動腦思考難以消化的情節。

郭建宏、郭彥伶、郭方儒都希望新型態的節目除了吸引目光，也可以激發電視產業的新思路，郭彥伶說：「如果我們不多給年輕人一點機會的話，未來他們只會越來越沒有機會去做一些不同的嘗試」，道盡電視人的使命感。