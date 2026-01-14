郭方儒認愛陳詩穎 脖有紅印嚷是蕁麻疹

郭方儒才華洋溢。（陳俊吉攝）

電視大佬郭建宏25歲兒子郭方儒，14日傳出與合作《百分之一相對論》的女星陳詩穎熱戀。他昨下午跟爸爸郭建宏、姊姊郭彥伶接受專訪時大方認愛，透露2人交往近2周。

郭方儒笑言，他們是自然而然的交往，「我們都已經過了高中生誰告白的階段，我覺得，適不適合、能怎麼讓對方感覺到加分比較重要 」。

爸爸郭建宏透露，郭方儒從高中時期開始，只要感情穩定，就會帶女友回家給爸媽、姊姊認識，表示兒子一直以來都在感情上很有自己的想法。

他也說，他從來不會催婚兒女，「姊姊（彥伶）有問過我『爸，我可以不要結婚嗎？』，我馬上說可以。現在女性都有自己的想法，遇到不對的也寧可不要 」，相當開明。

關於郭方儒脖子上類似「草莓」的印記，郭方儒表示那是蕁麻疹發作，郭建宏也幫忙解釋：「他身體很麻煩，有鼻子過敏，那真的是蕁麻疹啦」。

對於屢次被拍，郭方儒看得淡然，表示自己不會在街上擁吻，也知道媒體標題需要聳動，他可以理解。陳詩穎經紀人表示，他們合作《如果花知道》結識，就是正常交往，感謝關心。