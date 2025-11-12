郭昱晴批體育協會黑箱、選手不敢發聲 籲強化治理透明保障權益 131

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院教育及文化委員會今（12）日邀請運動部次長鄭世忠專案報告並備質詢。民進黨立委郭昱晴關切我國體育協會治理問題，指出多數單項協會名義上為「民間自主運作」，實際卻高度仰賴政府補助，內部決策、選手代表席次與經費使用方式卻不夠透明，甚至有選手反映「若不聽話就會被邊緣化」。

郭昱晴質疑，政府如何確保協會真正落實治理？是否有具體機制要求協會公開財報與決策紀錄？2年一次的會計查核是否足夠？

廣告 廣告

鄭世忠回應，運動部已針對經費使用設有監管規範，補助同時會附帶任務要求，「會計查核一定要做，電子金流也是很好的工具，可避免補助金被挪作活動經費」。他並強調，政府補助僅約佔協會經費的一半，國際賽事如奧亞運培訓隊（亞培、奧培）部分支出仍須協會自籌。

郭昱晴指出，運動部已於10月17日發函44個體育協會，針對運動員委員會的委員選舉實施計畫進行修訂。她以桌球協會為例，若依章程選出7位運動員委員會成員，但現役選手比例偏低，如莊智淵與其門下選手代表性不足，恐影響權益與選訓公平性。

鄭世忠表示，運動員委員會設置的目的在於讓現役選手能事前審視選訓遴選辦法，「防止過去選拔不公的情形再度發生」。他說明，理事會僅具監督職能，實際權限掌握在各項委員會，「包含遴選辦法的草案審議與通過，都在委員會層級內進行」。

郭昱晴也關切協會內部缺乏統一監理標準，恐導致「特定人士長期掌握權力」。她問道，理監事任期是否有規範？是否要求公開名冊與利益迴避制度？

廣告 廣告

鄭世忠回應，目前規範理事中至少1/5必須為現役運動員，這是強制要求。他指出：「依《人民團體法》，理事最多連任2屆，協會也已開放全民可成為會員，明年3月各協會將陸續改選，運動員委員會也會同步舉行選舉，強化制度更新與參與透明。」

照片來源：郭昱晴辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴瑞隆登記民進黨高雄市長初選 讚每位競爭者都優秀盼團結合作

中國通緝沈伯洋 賴清德：韓國瑜應站出來維護國會尊嚴

【文章轉載請註明出處】