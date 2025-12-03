郭昱晴點無障礙運動場館3問題 中央應建立「補助前審核制度」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院教育及文化委員會今（3）日邀請運動部次長黃啟煌備詢，民進黨立委郭昱晴針對「無障礙運動場館」問題指出，運動部過去6年投入上千萬元進行研究與盤點，但地方執行落差巨大，實際無障礙狀況與中央規劃顯著脫節。

郭昱晴提出3大核心問題：第一，研究與盤點持續多年，但無障礙設施仍有近半不合格，以113年台中某多功能運動中心為例，不合格項目逾半。第二，中央訂定規範後，地方是否缺乏制度誘因而無法落實？第三，在無障礙尚未改善的狀況下，中央仍繼續核定補助是否合理？

黃啟煌回應，將針對各項議題分別盤點並納入檢討，督促業務單位於地方政府考核中明列指標，以強化改善機制。

郭昱晴建議，中央應建立「補助前審核制度」，要求場館無障礙設施達標後才能獲得補助，並將政策重心自「做計畫」轉為「做稽核、做技術支援」，讓地方確實動起來。

在女性運動權益部分，郭昱晴指出，女性所需的友善場館、專屬課程與師資長期供給不足；薪酬、訓練資源與行政女性比例也存在結構不平等。她並強調，不同族群女性需求差異大，包括育嬰媽媽、上班族與銀髮女性皆需分族群，精準規劃政策。

黃啟煌表示，將針對落差編列專案改善，並在育兒需求方面與運動場域合作建立工作指標，同時將推動分族群政策。

針對高齡運動議題，郭昱晴表示，60歲以上族群最愛運動，也是醫療花費最高的一群；若能做好運動投入，是最省成本的公共投資。她提出3大問題，包括高齡指導員專業是否足夠、持證指導員實際服務量是否有追蹤，以及體育、長照、醫療是否缺乏整合導致重複投資。

郭昱晴建議運動部建立「運動處方與轉介制度」，促進跨部會整合；並新增高齡與慢性病的專業指導員認證制度，長期公開追蹤長照轉介、高齡場域改善數據。

黃啟煌回應，將與衛福部合作推動全民健康政策，特別是高齡者運動部分。目前中級國民體適能指導員已超過1000人，具備指導高齡者資格，未來將持續追蹤盤點服務量與人次。

