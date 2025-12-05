郭昱晴、陳菁徽輪椅實測！身障團體轟北車「制度性忽視」：匆匆忙忙連滾帶爬

中華民國身心障礙聯盟等團體邀請立委郭昱晴、陳菁徽參加「台北車站無障礙體驗行動」。廖瑞祥攝



台北車站每天有60萬人次進出，是國家重要門面，無障礙動線卻令輪椅族感到不便。多個身心障礙團體今天（12/5）下午發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，邀請立委郭昱晴、陳菁徽到場實測，發現有標示不清、斜坡坡度不佳等許多問題，希望能夠改進；台鐵回應，將研究如何改善，符合更多人的需求。

立委陳菁徽參加「台北車站無障礙體驗行動」。廖瑞祥攝

立委郭昱晴、陳菁徽參加「台北車站無障礙體驗行動」。廖瑞祥攝

立委郭昱晴、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線，一行人從台鐵一樓服務中心前出發，行經戶外的K1電梯，再至捷運台北站地下一樓。許多參與者認為問題重重，包括標示不清、指示中斷、路線繞行，以及斜坡坡度不佳等。

廣告 廣告

事實上，根據調查，台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部須等待6到10分鐘、由工作人員操作的附掛式樓梯升降平台；通往二樓則沒有無障礙路線，且缺乏指示標誌，對使用輪椅或推車的民眾高度不便。

立委郭昱晴、陳菁徽參加「台北車站無障礙體驗行動」。廖瑞祥攝

身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，以全台5.1%身心障礙者人口推算，每日有3萬名身障者進出台北車站，「你們（一般乘客）是從從容容游刃有餘，我們（身障者）卻是匆匆忙忙連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。」他認為，無障礙設計不是額外服務，也不是「給身障者的福利」，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

團體提出四項訴求，包括全面改善無障礙設施、建置明確且不中斷的指示系統、建立無障礙動線圖資，以及培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力。

身心障礙聯盟常務理事劉金鐘說明台北車站無障礙設施與使用困難處。廖瑞祥攝

台鐵北區營運處長王兆賢回應，透過實地演示可感受到發起單位的訴求與問題，台鐵將會研究如何改善，來符合大家的需求。

更多太報報導

太犯規啦！F4甩開朱孝天 夢幻合體周杰倫、五月天阿信

創意私房「陳老師」偷拍30女童 喊「永不再犯」二審仍判12年

才剛與阿嬤徹夜談心！男大生被詐輕生 彰化警方介入調查