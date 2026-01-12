郭晶晶尪千億身家細節曝光 擁35房產網封「全球包租公」

霍啟剛（右）與郭晶晶房產細節曝光，被網封「全球包租公」。（資料圖／明報提供）

大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年與香港霍英東長孫霍啟剛結婚，並育有1子2女，雖然身為豪門家族，但夫妻倆經常展現樸實作風，深獲網友青睞。而現為香港立法會議員的霍啟剛，近日被曝光財產申報細節，其中詳列擁有35項房產，立刻掀起網友熱議。

近日微博上公開一張立法會議員的財產申報表格，仔細一看姓名標示著霍啟剛，且登記日期為2025年12月31日，疑似是霍啟剛最新的財產細節。接著「物業內容」中顯示，霍啟剛在香港擁有1棟自用住宅，以及7個出租住宅、14個商業出租，表示光香港本地的房產就高達22件。

霍啟剛名下房產曝光。（圖／微博 梨視頻）

不僅如此，霍啟剛也註記香港以外的物件，包含澳門的3個自用、4個出租商業單位，大陸的2個自用、2個出租住宅，以及法國、英國各1個自用住宅，手上總計擁有35件房產，相當驚人。不過值得注意的是，部分房產是他與郭晶晶共同持有，但選擇公開千億財產，不僅展現公職人員的透明，也被視為霍啟剛對婚姻的絕對坦誠。

消息曝光後，引來大批網友熱烈討論，「太坦誠了」、「真的佩服，極度坦誠」、「夫妻倆果然不簡單」、「豪門裡的清流」、「作為香港公職人員，主動依規履行相關義務，可以說是合格的公職人員」、「還有海外的根本是全球包租公」、「大家都知道他有錢，公開出來坦坦蕩蕩」、「百年基業，很正常」。

郭晶晶（左）與霍啟剛結婚後仍維持樸實作風。（資料圖／明報提供）

