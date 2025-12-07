郭智輝專訪-3》台積電赴美非外移 供應鏈可借船出海

〔記者洪友芳／專訪〕面對川普強勢推動美國重返生產製造，台積電加碼投資千億美元，台灣很多民眾擔心台積電變「美積電」，同時，供應鏈跟著前進美國，恐也會造成台灣半導體業外移的效應。前經濟部部長郭智輝駁斥這種產業掏空論調，他認為，台積電選擇加碼投資美國，不僅符合全球產業布局趨勢，更是基於地緣戰略及市場需求所做出的合理且正確的決策，同時，也可協助台灣眾多中小企業借力進入美系等關鍵供應鏈，拓展海外市場。

半導體高階製造 台灣不可取代

廣告 廣告

郭智輝表示，首先半導體產業從來不是任何單一國家能夠完全獨立完成或全面掌握的產業，台灣在高階半導體製造的確扮演關鍵且不可取代的角色，但在半導體的上游材料、製程設備與前端應用等面向，美國仍掌握著結構性的優勢。台積電選擇加碼投資美國，不僅符合全球產業布局趨勢，更是基於地緣戰略及市場需求所做出的合理且正確的決策。

其次，他指出，未來半導體產業的核心競爭力，將取決於「尖端材料」與「先進封裝技術」，並緊密連動下一階段的科技應用，包括AI、智慧機器人、量子計算、智慧醫療等領域。半導體產業的競爭不只是「賣晶片」，而是要能與最前沿的科技生態系深度連結，台灣主要的經貿夥伴正是在這些領域具備強大優勢，台灣的競爭力就在於持續扮演好生態系中不可替代的角色。在這個關鍵時刻，台積電加碼投資美國，代表在全球供應鏈中穩固並深化台灣的定位。

以大帶小 延伸台灣競爭力

郭智輝強調，半導體供應鏈的全球布局不是所謂的「外移」，比較像是「借船出海」。這艘船就是台積電、鴻海等世界級企業，透過這些龍頭企業的全球布局，透過「以大帶小」的策略，可協助台灣眾多中小企業借力進入美系、日系等關鍵供應鏈，擴展海外市場。

因此，郭智輝認為，台積電已經成長為大型跨國企業，選擇加碼投資美國，不應被解讀為「掏空」，反倒應將此解讀為「把美國的商機帶回來」，透過在當地設廠、就近服務國際大客戶，台積電有機會掌握更多高階製程訂單，並把關鍵研發與高附加價值環節留在台灣，帶動本地供應鏈同步升級。

他也強調，全球知名科技公司如ASML也是在世界各地布局，這是國際化企業的標準發展模式，台積電走向全球，只要核心技術與決策中心仍在台灣，本質上就是在放大台灣在全球半導體產業的影響力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術

外媒曝買進台積電就不賣出！原因都說了

3件事落後台灣、日本！研調揭台積電美國廠面臨1大痛點

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

