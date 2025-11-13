郭智輝痛批侯漢廷前後矛盾 「先認未查證道歉，後改口無罪答辯」

政治中心／倪譽瑋報導

新黨台北市議員侯漢廷，先前爆料指控前經濟部長郭智輝在美國關稅關鍵時刻參加「快樂宴」，因查證不實遭郭智輝提告妨害名譽。台北地檢署今（13）日上午首度傳喚侯漢廷出庭說明，侯漢廷在庭訊中不認罪，並辯稱自己「已盡查證義務」。對此，郭智輝隨即發布聲明表達強烈不滿，痛批侯漢廷先前才公開道歉承認「查證不實導致誤判」，如今卻又改口，顯然是意圖卸責，缺乏民意代表應有的擔當。

回顧整起事件，侯漢廷先前公開指控郭智輝怠忽職守，在關稅事務繁忙之際出席宴飲場合。然而事後證實該指控與事實不符，侯漢廷當時曾公開道歉，坦承消息來源查核不嚴謹導致誤判。不料，今日北檢傳喚時，侯漢廷一改先前道歉態度，向檢方辯稱其言論有經過查證，並作無罪答辯。

廣告 廣告

針對侯漢廷「先道歉、後不認罪」的法庭策略，郭智輝在聲明中嚴正駁斥。郭智輝指出，侯漢廷身為民意代表，掌握話語權，本應負起比一般人更嚴謹的查證義務。先前既已承認未盡完整查證而道歉，如今在司法程序中卻又主張「有盡義務」，這種說法反覆的行為，不僅邏輯自相矛盾，更是對司法資源的浪費。

郭智輝強調：「在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責。」他呼籲侯漢廷不應將法律攻防視為政治表演，更不應主張反覆，將全民視於指掌之間玩弄。

全案進入司法程序 目前全案已由台北地檢署偵辦中，針對侯漢廷涉嫌妨害名譽一案，檢方將進一步釐清其查證過程及言論真實性。郭智輝表示將全力配合法律流程，捍衛個人清譽，並期盼透過司法審理，釐清事實真相，維護公共討論的正確性與責任原則。

更多三立新聞網報導

超商取貨退燒？專家揭台灣電商「競爭內幕」已有龍頭遭邊緣化

侯漢廷烏龍爆料郭智輝辦「快樂宴」挨告！北檢傳喚出庭 訊後請回

侯漢廷瞎爆快樂宴出庭不認罪 郭智輝嗆聲了！

萬人連署「國高中改10點上課、移除多元課程」 教育部回應了

