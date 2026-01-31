郭曉君個展港區藝術中心登場 溫暖療癒藝術體驗

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為帶給民眾溫暖療癒的藝術體驗，台中市政府所屬的港區藝術中心即日起至2月22日於掬月廳舉辦「我的畫，毛孩的話—郭曉君個展」，邀請民眾走進畫作世界，透過藝術感受毛孩純真可愛的魅力與陪伴力量。

▲港區藝術中心即日起至2月22日於掬月廳舉辦「我的畫，毛孩的話—郭曉君個展」。

台中市港區藝術中心表示，此次展覽展出藝術家郭曉君創作的30幅作品，媒材涵蓋油畫與粉彩，以生活中熟悉的毛孩為主角，透過細膩筆觸與生動構圖，捕捉牠們真實又逗趣的瞬間。無論是睜大雙眼流露無辜神情，或是慵懶伸展、自在玩耍的模樣，甚至帶點搞怪的可愛表情，都在畫面中被溫柔定格，為觀者帶來療癒而愉悅的觀展感受。

「我的畫，毛孩的話」不僅是一場視覺藝術展覽，更是一場情感的對話。郭曉君表示，展覽以「畫」與「話」為概念，希望透過畫作，讓毛孩彷彿代為訴說牠們的心聲，引領觀眾重新感受人與動物之間真誠而純粹的連結。在節奏快速的現代生活中，這些畫面提醒人們放慢腳步，留意身邊那些看似微小，卻能帶來笑容與幸福的重要存在。

其中，港區藝術中心指出，郭曉君展出作品《來～老公親一下！》以溫暖幽默的視角描繪毛孩討喜的瞬間，成功吸引觀者目光。畫面中神情無辜、色彩柔和的小豬直視觀眾，微微張開的嘴與圓潤鼻頭彷彿正撒嬌般靠近，誇張又可愛的表情令人會心一笑，洋溢著親暱與幸福氛圍。

中市港區藝術中心說明，展覽期間亦規劃互動交流內容，郭曉君將不定期親臨現場，分享創作理念與與毛孩相處的點滴故事，讓民眾深入了解作品背後的情感來源與創作歷程，營造親切、自在的觀展氛圍，讓藝術自然融入日常生活。

港區藝術中心誠摯邀請民眾把握展期，走進掬月廳，一同欣賞「我的畫，毛孩的話—郭曉君個展」，在充滿創意與溫度的空間中，讓畫作帶來笑容，讓毛孩的故事撫慰心靈，為生活增添一份溫暖而真實的感動。