郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了

娛樂中心／蔡佩伶報導

郭曉東跟程莉莎婚後育有一兒。（圖／翻攝自微博）

中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。

程莉莎日前在社群中曝光一家三口的生活影片，不過網友卻針對程莉莎兒子顏值給出犀利評價，認為他沒有遺傳到父母好基因，面對網友的惡意評論，郭子誠不僅沒有生氣，反倒是感謝大家的關心跟鼓勵。

郭子誠表示每個人都是獨一無二，不論外貌帥或不帥，「我都保持樂觀認真對每一天」，一番話語也贏得許多網友認同，就連程莉莎起初都憂心這些負面評價會帶給兒子不好影響，但如今見到兒子的反應，程莉莎放心不少，還喊話兒子是他的驕傲跟自豪。

郭子誠回應網友顏值不佳的問題。（圖／翻攝自微博）

