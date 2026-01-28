郭曉玲走訪基層看見「移動困難」 永齡基金會寒冬出擊：讓愛與希望持續上路

永齡基金會執行長郭曉玲親赴車廠，與社福夥伴共同討論用車實際需求。（永齡基金會提供）

永齡基金會深入台灣各地社福現場，看見在地服務的各種需求，也發現許多單位因交通資源匱乏，導致長期服務難以穩定推進，或無法觸及更遠的偏鄉。執行長郭曉玲今日親赴車廠，與社福夥伴共同討論用車實際需求，確保資源到位——包括物資運送貨車的空間規劃、身心障礙者福祉車與巴士的升降設計、長輩與兒童乘車安全等細節。

永齡基金會攜手全台超過兩百家社福機構組成永齡愛心大車隊，打造行動守護網。（永齡基金會提供）

郭曉玲執行長表示：「寒冬送暖的意義，不在於時間點，而在於那份雪中送炭的行動力。近年來我走訪地方社福單位，看見許多心有餘而力不足的社福機構，在面對高齡化社會、偏鄉就學輔導及身心障礙交通服務等挑戰時，承受極大壓力。我們看到的『移動困難』不只是交通距離，更是資源與希望的距離。永齡希望透過贈車計畫，讓這些隱性的需求都能被回應。」

自2000年成立以來，永齡基金會每逢寒冬都以不同形式傳遞關懷——補助弱勢家庭加菜金、發放防寒外套棉被與生活津貼、支持弱勢長輩送餐、兒少據點送鞋傳愛等等協助清寒貧戶度過難關。

郭曉玲執行長進一步指出：「今年永齡基金會寒冬送暖攜手全台超過兩百家社福機構組成永齡愛心大車隊，打造行動守護網。我們相信只要讓社福夥伴有力量，整個台灣的社福網絡就能更穩、更強。這些受贈單位都是永齡愛心大車隊的社福尖兵，我們會持續用行動，陪伴每一個努力讓社會更好的夥伴，讓愛與希望，在寒冬中持續上路。」永齡基金會期盼透過「移動的力量」，建立一個更有行動力的社福生態系，讓善成爲循環，讓愛可以無限放大。這200輛交通車不僅是運輸工具，更象徵著社福服務的續航力——讓善意有方向、有力量，把資源送到需要的地方。

