郭書瑤、春風爆熱戀「她親解兩人真實關係」 被對方一句「讓我照顧你」感動

「瑤瑤」郭書瑤宣布加盟好友春風的公司「混血兒娛樂」，先前兩人緋聞頻傳，讓春風忍不住爆粗口澄清，聊起這件事郭書瑤表示「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」自認還是喜歡高帥型的，並說「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」

瑤瑤也透露自己已經單身進入第7年，這幾年雖然有約會對象，但最後都無疾而終。她也澄清不會叫春風「乾哥」，而是叫他阿春，跟媒體報導有出入。

聊起加入新東家的經過，瑤瑤透露她半年前經歷事業低潮，打給春風談心，聊起對未來的徬徨，沒想到春風霸氣回應「那你就來我們公司，讓我照顧你。」成功促成這次合作。瑤瑤也感性的說「我很感謝有春風這個朋友，在我低潮給我個方向，讓我來到這公司，我交了個不好看的履歷，老闆說，有事情就承擔，有問題就解決，我想說也是，就一起努力。」接下來瑤瑤也將發行新歌《易碎品》。

除了戲劇作品，瑤瑤也將發行新歌《易碎品》，回歸歌手身份。瑤瑤受訪也再次澄清感情現況，已經單身邁入第7年，這幾年雖然有約會對象，最後都無疾而終，招認很想要交男朋友。

