郭書瑤、春風爆熱戀「她親解兩人真實關係」 被對方一句「讓我照顧你」感動
「瑤瑤」郭書瑤宣布加盟好友春風的公司「混血兒娛樂」，先前兩人緋聞頻傳，讓春風忍不住爆粗口澄清，聊起這件事郭書瑤表示「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」自認還是喜歡高帥型的，並說「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」
瑤瑤也透露自己已經單身進入第7年，這幾年雖然有約會對象，但最後都無疾而終。她也澄清不會叫春風「乾哥」，而是叫他阿春，跟媒體報導有出入。
聊起加入新東家的經過，瑤瑤透露她半年前經歷事業低潮，打給春風談心，聊起對未來的徬徨，沒想到春風霸氣回應「那你就來我們公司，讓我照顧你。」成功促成這次合作。瑤瑤也感性的說「我很感謝有春風這個朋友，在我低潮給我個方向，讓我來到這公司，我交了個不好看的履歷，老闆說，有事情就承擔，有問題就解決，我想說也是，就一起努力。」接下來瑤瑤也將發行新歌《易碎品》。
除了戲劇作品，瑤瑤也將發行新歌《易碎品》，回歸歌手身份。瑤瑤受訪也再次澄清感情現況，已經單身邁入第7年，這幾年雖然有約會對象，最後都無疾而終，招認很想要交男朋友。
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 7 小時前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了
再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。中天新聞網 ・ 1 天前
粿粿認了偷吃王子！命理師分析她「本名這1字」：容易有婚姻波折
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，表示會與粿粿共同面對。而粿粿本名江瑋琳也引起討論，但命理師邱彥龍指出，「瑋」字在姓名學中其實對婚姻有影響，「容易分離、離婚、感情不順」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
粿粿不倫王子極樂美國！馬力歐結婚8年不忍發聲了：老婆都在家放風
54歲馬力歐育有一子一女，最近剛升格為二寶爸。如今年底快到，昨他錄影受訪透露目前已接下18場尾牙，以一場酬勞6位數計算，估計可進帳上百萬。婚姻美滿幸福的他被問到粿粿婚變風波，坦言不便評論，但無法接受另一半跟異性朋友出國兩周以上。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前