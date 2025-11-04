郭書瑤主動追愛 遞履歷傳情
彼此影業昨（11/03）公布四大全新影視計畫！首波主打便是橫掃金鐘獎7項提名﹑好評系列影集續作《何百芮的地獄戀曲》，定檔2026開春第一部喜劇！郭書瑤接續第一季《何百芮的地獄毒白》地獄前女友姿態追愛。
彼此影業首波重磅推出年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》，並釋出前導預告、海報，《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由《我們回家吧》第三季導演張瓊文接任執導。故事講述何百芮在上一季結束後，投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作，關係也越走越近？全新預告、海報也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，預告裡更赫見何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。
彼此影業四大影視計畫首度公開，其中《孤味》導演許承傑也將挑戰動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》，將以「虎姑婆」等台灣民間角色為題材，敘述虎姑婆在40年前的一場悲劇之後再度重出江湖，與昔日夥伴好鼻師和白賊七共同攜手，揭開橫跨上百年的驚天陰謀。《九降風》金獎編劇蔡宗翰帶來首部電影長片《子彈是餘生》，全片將於矽谷、拉斯維加斯與台北進行拍攝，講述矽谷工程師吳以翔與同學小花在美西州際公路上前往賭城悼念天才同學介恆，在無邊無際的公路上，塵封的秘密被逐一揭露，迫使他們直面過往的傷痕，以及埋藏於心、不願承認的脆弱。《HEALS》是泰國紀錄片，也是彼此影業首度台泰跨國合作作品，直擊台泰混血的變裝皇后Pangina Heals的前半生，講述他如何歷經童年創傷、家庭失和，卻能夠不屈不饒獻出最華麗的璀璨表演，更被歐美媒體譽為亞洲最受歡迎的變裝表演者之一，被稱為「泰國魯保羅」，他上個月也現身台灣同志大遊行，參予盛會。
彼此影業是由女性製作人主導，強調女力、並開發多元題材的影視製作品牌！作品包括《孤味》票房熱賣近2億、勇奪金馬獎影后大獎，並由Netflix全球發行，《何百芮的地獄毒白》為2024年HBO亞洲原創影集，《命中註定那頭鵝》是2024年高雄電影節開幕電影。彼此影業聯合創辦人兼首席製片人劉宛玲相信影劇可以感動全世界，「隨著我們邁入新的階段，我很高興能繼續突破原有界線，深化及拓展本土的影劇內容」；彼此影業聯合創辦人陳郁佳則補充，彼此影業會持續挖掘新作品，「現在，我們準備好要擴張原有的視野，共同將亞洲故事放眼到全世界。」《何百芮的地獄戀曲》預計將於2026年1月4日（日）起至2月8日播出，每週日21:00於八大八大戲劇台首播，22:00於Netflix OTT首播。《
何百芮的地獄戀曲》前導預告
