郭書瑤主演《何百芮的地獄戀曲》 坦言羨慕孫可芳

記者周毓洵／臺北報導

臺劇《何百芮的地獄戀曲》熱播中，主演郭書瑤、孫可芳與阿Ken接受專訪時，郭書瑤直接點名，自己在全劇中最羨慕的角色，就是孫可芳飾演、情感尺度大開的「克拉拉」，一句「跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下」，讓全場瞬間爆笑。

郭書瑤坦言，「克拉拉」這個角色不僅情感奔放，對象選擇也相當自由，讓她直呼超羨慕。不過她也補充，孫可芳私下其實與角色反差極大，「她本人很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的。」一句話不只誇角色，也順便替好友平反。

被點名的孫可芳也笑著認同，坦言自己私下確實不太擅長聊太奔放的話題，「有時候比較難加入聊天，可能大家就會覺得我比較嚴肅。」沒想到話才說完，就被發現脖子上出現疑似「草莓」的印記，立刻引發現場騷動。她連忙澄清只是痘痘，阿Ken則立刻補刀追問：「那老公會不會幫你種草莓？」孫可芳機智回應：「你是說回屏東種草莓嗎？」神反應讓全場拍手叫好，她也笑說：「我把所有奔放的個性，其實都放在戲裡了。」

聊到如果要在劇中角色選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤更是毫不保留。一夜情選詹懷雲飾演的弟弟角色，理由是「年輕、體力最好」；談戀愛則選阿Ken飾演的資深副總梁恕誠，因為「有趣又有財力」；至於結婚對象，她毫不猶豫點名與自己有感情線的姚淳耀。不過話鋒一轉，她也笑爆料姚淳耀其實是劇組「NG王」，「他只要自己覺得好笑就會一直笑，害我們白眼翻到腳底板。」

郭書瑤（右）在《何百芮的地獄戀曲》中飾演失戀後意外爆紅的何百芮，情緒轉折成為看點。（台灣大哥大MyVideo提供）

郭書瑤（中）在專訪中笑稱，最羨慕孫可芳（左）飾演的「克拉拉」，直呼對方是全劇最幸福角色。（台灣大哥大MyVideo提供）

阿Ken（左）以輕鬆自然的演出方式，為《何百芮的地獄戀曲》增添不少喜感與節奏感。（台灣大哥大MyVideo提供）

孫可芳（左）私下個性與角色反差大，笑說把所有奔放都留在戲裡一次用完。（台灣大哥大MyVideo提供）