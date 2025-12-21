郭書瑤低胸開到肚臍 喊話想愛體驗粉紅泡泡

郭書瑤受邀金獅大賞擔任頒獎人，與金馬名導魏德聖同台。（混血兒娛樂提供）

郭書瑤（瑤瑤）近日受邀飛往新加坡，出席首屆「金獅大賞」頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃行程。身兼影、視、歌三棲的她，此行以頒獎嘉賓身分亮相國際級電影盛會，不僅與金馬名導魏德聖同台頒發重要獎項，也近距離感受由動作巨星甄子丹領軍的評審團氣場，星光十足。

儘管行程緊湊，郭書瑤此趟「星洲行」卻誠意滿滿，主要是為力挺曾合作電影《流氓驅魔師》的製作團隊。頒獎典禮上，她與久未碰面的魏德聖導演一同揭曉最佳男女配角獎，雖然過去未曾合作，但她坦言自己一直是魏導的影迷，能同台頒獎感到相當榮幸。

郭書瑤火辣現身金獅大賞。（混血兒娛樂提供）

典禮期間，動作鉅片《九龍城寨之圍城》橫掃多項大獎，也讓郭書瑤深受震撼。看到大銀幕上拳拳到肉的精彩武打場面，讓曾有武打經驗的她瞬間燃起「武打魂」，更在後台許願，希望未來能挑戰難度更高的動作角色。

談到戲路規劃，郭書瑤展現幽默本色。她笑說自己其實很想演出甜甜的純愛劇，卻常接到命運坎坷的角色，「不是我先離開人間，就是對方先走」，因此期待有一天能演出一部「超越生死、充滿粉紅泡泡」的戀愛作品。除了愛情戲，她對反派、反社會人格角色，甚至實驗性質濃厚的學生製作都抱持開放態度，展現對表演的高度熱情。

音樂方面，加盟新東家的郭書瑤也準備迎接全新突破。她透露老闆「玖壹壹」春風曾預言她相當適合走「廟會路線」，讓她笑稱一點也不排斥，過去曾演唱〈魚仔〉、〈愛情限時批〉等台語歌曲，未來甚至考慮挑戰台語饒舌，期待有朝一日站上廟會舞台，感受最接地氣的群眾熱情。

此外，這趟新加坡行還意外解鎖郭書瑤的隱藏技能，她首次在頒獎典禮上親自操刀化妝，成果獲得眾人好評，讓她笑說未來不排除斜槓當化妝師。新加坡演員宗子杰因電影《流氓驅魔師》與她結緣，此次更盡地主之誼，準備多達七種不同品種的榴槤讓她品嚐，讓她與經紀人吃得相當滿足，直呼自己是「榴槤控」，甚至笑喊希望能接下「榴槤代言」。

展望2026年，郭書瑤為自己定下「邊工作邊玩」的新目標，唯一指標就是「開心賺大錢」，希望帶著熱愛的工作走遍世界，也持續在影視與音樂領域交出亮眼成績。

