郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」

郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇到曖昧對象斷崖式消失，她最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感嘆前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。

郭書瑤自爆單身邁入第七年，更是戀愛腦，暈船會暈很久（圖／東森綜合台提供）

雖然2025年更換新公司與團隊，事業運明顯回溫，郭書瑤感情運卻被新老闆「一刀斷光」，不僅曾捲入子虛烏有的緋聞，更慘遇曖昧對象無預警「人間蒸發」，讓薔薔忍不住毒舌吐槽：「對方是過世了嗎？」她急忙澄清對方只是「單方面消失」，仍希望對方平安，自嘲是「戀愛腦」，一旦暈船就難以抽身。

不過倒也不是沒有追求者，郭書瑤透露，日前在信義區被搭訕要IG，讓她有些哭笑不得：「是不是大家已經不認識我了？」鍾瑶卻神來補刀：「那個男的身高一定沒有180！」一語道破郭書瑤眾所皆知「180公分又要帥」的擇偶條件。

鍾瑶信義區為郭書瑤獵男強配，她竟全看不上（圖／東森綜合台提供）

郭書瑤更加碼爆料，鍾瑶與孫可芳私下超熱心幫她介紹男生，鍾瑶甚至在信義區直接上演「街頭配對」，只要在路上看到180公分的帥哥，就會上前詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？你喜歡她嗎？」只要對方點頭，就直接拉到郭書瑤面前交換聯絡方式。一連串積極行動讓Sandy直呼：「有這種朋友真的很棒！」但鍾瑶卻氣喊：「問題是她一個都看不上！」

面對感情，郭書瑤相當坦蕩，擇偶標準一定得是180以上的帥哥，劇組所有人幾乎都努力幫她撮合姻緣，製作人還介紹了一位「富可敵國」的帥哥，並找來阿Ken一起吃飯聊天。聊到最後，就連阿Ken都心動了，但郭書瑤就是沒感覺，試著約會過一次還是無感，因此也沒後續，「不過聽說人家現在已經結婚生小孩了。」

簡子喬／報導

