郭書瑤做愛完「對方不認她是女友」！超渣一舉動害爆哭

（記者洪承恩／綜合報導）藝人郭書瑤（瑤瑤）近日在節目《11點熱吵店》大方分享過往一段刻骨銘心的感情經歷。她透露，自己曾與一名約會對象互動密切、甚至發生過親密行為，但兩人對於「到底是不是在一起」卻有完全不同的認知。更讓她心寒的是，男方不僅突然消失，還背地裡向她的閨蜜抱怨她的缺點，讓她傷到在飛機上大哭。

瑤瑤在節目中提到，當時她真心以為兩人已經算情侶，不料男方卻只丟下一句「我們不適合」，便從她生活裡消失。原本以為事情就到此為止，她卻在一個月後得知，男方竟跑去向她的閨蜜「告狀」，前一秒當面說她很好，下一秒卻轉頭批評她，雙面行為讓她超傻眼，也覺得深受背叛。

圖／郭書瑤跟約會對象上床，沒想到對方完事不認帳，甚至還跑去說她壞話。（翻攝郭書瑤IG）

氣憤難平的她當時正在國外遊學，卻仍把握每堂課僅有的五分鐘下課時間，瘋狂撥電話想找男方理論，一天可以打超過十通，持續一週沒停過。讓她更崩潰的是，對方雖然完全不接電話，卻也完全沒有封鎖她，讓整件事更加撲朔迷離。

這段曖昧不明又充滿矛盾的關係讓瑤瑤受傷極深。她透露，之後跟閨蜜去泰國旅行，情緒仍未恢復，甚至在飛機上忍不住痛哭。如今她能笑著分享這段過去，也讓不少粉絲心疼表示，真正讓人受傷的往往不是分開，而是「不願認關係卻又背後說閒話」的那些行為。

