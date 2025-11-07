郭書瑤傳熱戀春風！首度露面回應私下親密稱呼 甜說一通電話說要照顧我

記者鄭尹翔／台北報導

郭書瑤加盟混血兒娛樂。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人郭書瑤日前傳出和好友春風擦出愛的火花，疑似有秘密戀情，而對此郭書瑤首度露面回應，也笑說「你們應該知道我之前喜歡的是什麼類型，我覺得我這件事情，可能不太會變。」也直接笑說春風不是自己喜歡的型。而傳出緋聞後，春風也有關心郭書瑤，但也笑說「為什麼我們要擋彼此桃花」。

郭書瑤與混血兒娛樂創辦人蕭豐稷。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而郭書瑤也透露，自己和春風的關係真的只是好朋友，「我不知道你們為什麼要說我們交往，有時候大家知道的跟現實有出入，我也不會叫他乾哥，都叫他阿春。」至於為什麼交往對象不會選擇春風，郭書瑤也說「我覺得好的男生，就是留一輩子當朋友就好，因為我很容易被分手，所以不希望好的男生這樣就沒有了。」

人氣歌手、演員郭書瑤（瑤瑤）於今年正式宣佈加盟混血兒娛樂，並於7(日)舉辦記者會見證她在演藝生涯中邁向新的里程碑。混血兒娛樂創辦人蕭豐稷親自出席致詞，表示將全力支持瑤瑤，讓她在專業領域上更上一層樓。

當時也很感謝春風一通電話，就直接變成大暖男，當時不知未來該何去何從的郭書瑤，一聽到春風跟她說「我照顧你」，還當起媒人幫她跟混血兒娛樂的創辦人牽線，最後促成這個加盟的緣分，「在我很迷惘的這段期間，真的有碎掉的感覺，那我覺得碎掉後還是可以重組成一個新的樣貌，那我第一次聽到公司的企劃，是賺錢賺到麻痺，也很想體驗看看。」

至於感情的部分，郭書瑤透露身邊很多朋友在努力幫她找對象，不過自己也覺得緣分不是努力就可以，未來也不排除收養小孩，目前已經單身七年，儘管期間有約會對象，但最終都沒有結果。

郭書瑤加盟混血兒娛樂。（圖／記者鄭孟晃攝影）

