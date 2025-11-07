郭書瑤再撇交往春風「好男人留著當朋友」 單身7年考慮收養小孩

郭書瑤今天中空性感裝扮現身加盟新東家記者會。（混血兒娛樂）

郭書瑤今（7日）出席加盟混血兒娛樂記者會，好友春風雖沒到場，但話題滿滿的春風，她表示春風不是她的菜，但兩人真的很好，即使交朋友也會諮詢他意見，顯然是人生中舉足輕重的地位。

郭書瑤表示，年初她正值低潮，打給春風訴苦，春風得知她經紀約滿，立刻牽線到自己的混血兒娛樂，玖壹壹春風和老闆（蕭豐稷）給予了她許多力量。瑤瑤感性地說：「讓我在那段不太堅定的時刻，有一個可以靠的地方。我覺得他們真的有『接住我』。

但過去一年郭書瑤有不少負面新聞，郭書瑤自己也覺得就像要去一個新公司，但履歷不好，老闆說有事情就承擔、就解決，通過正常的管道，春風說：「妳就來啊！」也因此郭書瑤有了底氣，決定提告，今年6月她因到北檢說明，外界才知她不滿管委會提供照片給媒體，提告管委會涉嫌違反個資法。

郭書瑤和混血兒娛樂老闆蕭豐稷一起現身。（混血兒娛樂）

而郭書瑤也透露，自己和春風的關係真的只是好朋友，「我不知道你們為什麼要說我們交往，有時候大家知道的跟現實有出入，我也不會叫他乾哥，都叫他阿春。」至於為什麼交往對象不會選擇春風，郭書瑤也說「我覺得好的男生，就是留一輩子當朋友就好，因為我很容易被分手，所以不希望好的男生這樣就沒有了。」她也透露春風最近想去滑雪，因為他不敢一個人搭飛機，兩人之後可能會一起去。

郭書瑤表示已經7年沒戀愛。（混血兒娛樂）

至於感情的部分，郭書瑤透露身邊很多朋友在努力幫她找對象，不過自己也覺得緣分不是努力就可以，未來也不排除收養小孩，目前已經單身7年，儘管期間有約會對象，但最終都沒有結果，上次約會已經是3年前。

混血兒娛樂創辦人蕭豐稷對郭書瑤的未來事業充滿期許。瑤瑤的加入，對他來說不是單純「簽一位藝人」，而是「一起把一個值得的人，推上她應該站的位置」，而且這不是空口白話，是他們全部團隊要達成的目標。

