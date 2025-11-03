郭書瑤剛與春風爆戀情 「新對象」曝光！主動出擊應徵當女友

郭書瑤《何百芮的地獄戀曲》嘴砲續命求脫單。彼此影業提供

郭書瑤與春風爆戀情，男方在社群開嗆否認。而郭書瑤在新戲《何百芮的地獄戀曲》中則化身「地獄來的前女友」，延續第一季，毒舌卻心軟的單身女會計「何百芮」角色，郭書瑤劇中單身8個月又4天。白天在甜點店埋首帳務，晚上則化身網路嘴砲女王，用打字發洩情緒、續命求生，終極目標是「脫單」。

而由姚淳耀飾演的甜點店老闆「羅人傑」，則是個表面冷靜理性、實則壓抑寡言的男子。與「何百芮」在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫，兩人一冷一熱、一動一靜的張力互動，笑料與火花兼具。前導預告中更驚喜釋出何百芮主動出擊，應徵羅人傑的「女友職務」，不只浪漫破表，也預告接下來兩人關係即將進入全新階段。

姚淳耀（左）﹑郭書瑤合作演出《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供

而戲外，郭書瑤成為「玖壹壹」春風所屬的混血兒娛樂經紀公司旗下藝人，私下互動也很緊密，還一起出國玩，因此傳出戀情，春風則透過社群媒體嗆聲爆料：「別一些媒體寫啥你們就信啥好不？X！智障膩。」



