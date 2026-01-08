郭書瑤劇中代言情趣商品！自招真的有收過 苦喊：我胯下很閒嗎？

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《何百芮的地獄戀曲》已於4日正式上線。郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲回歸再度瘋狂搞笑。而在本週迎來的全新故事當中，郭書瑤竟被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。

女主角何百芮在戲中代言情趣商品，瑤瑤苦喊「我胯下很閒嗎？」 (圖／彼此影業提供)

劇中郭書瑤所飾演的何百芮被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的她求助媽媽(郎祖筠飾演)，意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀，「釣一個男人回來。」沒辦法她只能只得硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔搞笑，「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務。」結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵：「沒家教！」相當搞笑。瑤瑤說雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張。」

《何百芮的地獄戀曲》瑤瑤挑戰「與乳房對戲」。 (圖／彼此影業提供)

此外，因為劇中角色接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的郭書瑤也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊：「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗。」





