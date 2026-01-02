郭書瑤即興大尺度1句自嘲話 阿Ken、鍾瑶急介紹對象

「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤（左）飾演）與直男款羅人傑（姚淳耀（右） 飾演）（彼此影業提供）

2026新年喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播，在本週開播的首兩集就立刻笑點不斷，只見在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤 飾演）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）展開一連串尋愛之旅。

其中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

廣告 廣告

阿Ken好身材大方送！壯碩胸腹大肌肌！(左起詹懷雲、阿Ken林暐恆)（彼此影業提供）

提到第一集的黃金7分鐘的相親大會，瑤瑤坦言過程相當有趣，現今單身的瑤搖雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功（笑）」。

更多鏡週刊報導

郭書瑤遭虧「快要長蜘蛛網了」！ 狠嗆姚淳耀：請問到底是有多長？

孫可芳親餵母乳受傷 兒子吸太急吐「草莓牛奶」

遭曖昧對象「斷崖式分手」 郭書瑤怨：以為在交往，該做的都做了