郭書瑤告管委會！被問進度雙手合十吐4字 哽咽感到委屈一度陷低潮

藝人郭書瑤（瑤瑤）過去曾因為私人因素，引起風波，而後也對社區管委會主委提起《個資法》告訴，今日出席加盟混血兒娛樂，被關心案件進度時，郭書瑤低調合十回應：「謝謝大家。」未多做說明。

除了社區爭議，郭書瑤近期也因與好友春風的互動備受矚目。她澄清兩人只是好友，笑稱：「你們應該知道我喜歡的類型，這件事應該不太會變。」並感謝春風過去在她事業低潮時給予幫助與鼓勵。目前郭書瑤剛加盟「混血兒娛樂」，準備以全新姿態投入音樂與戲劇領域，期盼外界能多給她時間與空間，專注在作品上。

郭書瑤在記者會現場真情流露，分享了她選擇混血兒娛樂的關鍵原因。她坦言，決定加入的那個時間點，是她人生中一個比較低潮的時刻。那時她「有一點不知道要往哪裡走、甚至懷疑自己」。

然而，玖壹壹春風和老闆（蕭豐稷）給予了她許多力量。瑤瑤感性地說：「讓我在那段不太堅定的時刻，有一個可以靠的地方。我覺得他們真的有『接住我』。」她強調，在混血兒娛樂感受到不太一樣的氛圍，不單是公司與藝人的關係，而是像一個有溫度、有義氣的大家族。她直言自己真的很幸運，可以在那個時間遇到這樣的團隊。

混血兒娛樂創辦人蕭豐稷對郭書瑤的未來事業充滿期許。瑤瑤的加入，對他來說不是單純「簽一位藝人」，而是「一起把一個值得的人，推上她應該站的位置」，而且這不是空口白話，是他們全部團隊要達成的目標。

蕭老闆也以混血兒娛樂著名的「海派路線」開玩笑說：「外界都知道我們都走海派路線，所以希望公司和瑤瑤，我們一起賺到麻痺！」同時，他更期待郭書瑤未來的演藝事業能夠把市場格局做大。在未來的發展規劃上，郭書瑤表示接下來除了會有新的戲劇作品跟大家見面，會花一段時間好好做宣傳，但她今天最想跟大家分享的，其實是她的音樂。



