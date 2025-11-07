郭書瑤哽咽！爆熱戀春風回應了 對方霸氣喊：我照顧妳

郭書瑤出席混血兒娛樂加盟記者會。（圖／記者陳怡伶攝）





女星郭書瑤（瑤瑤）正式加盟混血兒娛樂，成為玖壹壹春風的師妹。今（7）日舉辦記者會，她坦言半年前遇到低潮，加上合約到期覺得迷惘，因此打電話給好友春風，對方聽完後直接回應「那妳就來我們公司，我照顧妳。」被問到兩人之前的緋聞，郭書瑤也正面回應。

郭書瑤受訪時一度哽咽，「我不是那種會用輿論去說的，總而言之感謝春風這個朋友，在我低潮的時候給我方向來這間公司。」她也感謝老闆蕭豐謖（阿弟），「好像教了沒有好看的履歷，老闆很酷，他說發生事情就承擔或解決，哪有什麼事情。」讓她有被接住的感覺。

郭書瑤也否認叫春風「乾哥」，私下叫對方「阿春」。至於為什麼兩人不能發展，郭書瑤笑說「你們應該知道我之前喜歡是什麼類型，我覺得這件事情不太會變。」她認為好的男生要留一輩子當朋友就好，「我覺得自己很容易被分手，不希望這樣就沒了。」

郭書瑤自爆，目前已經單身7年，因為屢次和春風傳緋聞，對方上次爆氣發文後，也打電給她說，「我們幹嘛彼此擋彼此的桃花」，雖然中間有約過會，但最後都無疾而終，她也引用明年要上的新戲slogan，喊話「百芮（角色名稱）想脫單，我也想脫單。」



