郭書瑤單身多年遭虧「快長蜘蛛網了」 狠嗆姚淳耀：請問到底是有多長？

記者趙浩雲／台北報導

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐 (左起姚淳耀、郭書瑤)。（圖／彼此影業 提供）

大受好評的爆笑喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，今日（12/03）公布正式預告，只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。隨著新劇即將登場，女主角郭書瑤也直呼「我準備好了」，準備展開瘋狂宣傳之旅。

正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑(姚淳耀 飾演)有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開，葷素不忌。

何百芮(右 郭書瑤飾演)本季持續尋愛 竟對甜點店長羅人傑(左姚淳耀 飾演)產生心動火花。（圖／彼此影業 提供）

包括孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」，另有歡樂到極點的相親大會、變裝派對等笑料演出，而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」，預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」

此外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)有所牽連，優雅的時尚女神Vivian(鍾瑶 飾演)與日本男友（風田 飾演）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

