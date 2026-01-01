郭書瑤單身多年！劇中大尺度自嘲 「我奶大，還不是一樣乏人問津」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《何百芮的地獄戀曲》即將於4日開播，自從定檔消息公布之後，期待熱度節節高升，足見以「何百芮」魅力十足，瑤瑤在片中還主動即興加台詞喊：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」尺度大開更展現搞笑的演員實力。

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播（左起阿KEN、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲）。（圖／彼此影業提供）

在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤飾演）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾演）展開一連串尋愛之旅。其中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊：「起來啦，你這個大屁股！」讓克拉拉立刻回嘴：「我屁股再大也沒有妳奶大啦！」，讓何百芮只能無奈自嘲：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，而原本台詞僅有克拉拉嗆：「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

廣告 廣告

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，瑤瑤坦言，過程相當有趣，現今單身的瑤搖雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑：「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功（笑）」。

演技派男星姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566男星孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也同樣被何百芮揶揄穿衣風格，「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶。」不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問：「這件衣服怎樣。」









更多FTNN新聞網報導

郭書瑤自爆遭約會對象斷聯！認「該做的都做了」 花1年時間才走出來

郭書瑤積極尋找愛情！單身太久遭虧「快長蜘蛛網了」 穿搭還被嘲像購物袋

才爆熱戀春風！郭書瑤親揭感情狀態 朋友驚訝到爆粗口

