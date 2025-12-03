郭書瑤單身太久遭虧「長蜘蛛網了」 狠嗆姚淳耀：到底是有多長？

郭書瑤主演的爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年正式回歸，她再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，也相當期待直呼：「我準備好了！」準備展開瘋狂宣傳之旅。而她在預告中，辛辣對姚淳耀發問：「請問到底是有多長？」讓劇迷相當期待後續發展。

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年正式回歸，郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女。（圖／彼此影業 提供）

《何百芮的地獄戀曲》為《何百芮的地獄毒白》系列新作，《何百芮的地獄毒白》不僅開播以來大好評，更入圍金鐘獎7項大獎，也讓郭書瑤格外重視這一季作品，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。此外，郭書瑤最近也時常在社群跟大家分享影集資訊，目前光已敲定的宣傳就超過20場。

從正式預告片中可以看到，由郭書瑤這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長，由姚淳耀飾演的羅人傑有心動的感覺。

郭書瑤（右）竟對甜點店長姚淳耀（左）產生心動火花。（圖／彼此影業 提供）

孫可芳飾演的克拉拉得知郭書瑤單身許久之後，竟虧她：「快長蜘蛛網了」。劇中還有歡樂到極點的相親大會、變裝派對等笑料演出，而當郭書瑤與姚淳耀越來越擦出愛情火花之際，不解風情的大直男卻又頻開玩笑，笑她的服裝長得像購物袋，讓郭書瑤氣得直呼：「根本不是我的菜」，還辛辣嗆對方：「請問到底是有多長？」

不僅如此，演員孫可芳、鍾瑶以及阿Ken也都強勢回歸，孫可芳這次將繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟，由詹懷雲飾演的何萬生有所牽連？！鍾瑶飾演的時尚女神Vivian與由風田飾演日本男友大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活？《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架。

孫可芳（左）飾演敢愛敢恨肉食女克拉拉，狂野演技突破尺度。（圖／彼此影業 提供）

