郭書瑤單身太久！閨密狠虧「快長蜘蛛網」 被「他」電到直接問：有多長？

郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」。彼此影業提供

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中飾演的「何百芮」積極尋找愛情，想把自己嫁出去，開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾）有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開，葷素不忌，包括孫可芳飾演的好友「克拉拉」得知何百芮單身許久之後，竟虧她：「快長蜘蛛網了。」

而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼：「根本不是我的菜。」預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」

姚淳耀（左）、郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中關係曖昧。彼此影業提供

孫可芳肉食女回歸！鍾瑶同居日本男友

孫可芳、鍾瑶及阿Ken（林暐恆）都回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，還跟何百芮的傻氣弟弟「何萬生（詹懷雲飾）有所牽連。優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶飾）與日本男友（風田飾）展開痛苦並同時快樂的同居生活。何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken飾）則始終難忘前妻十美（李杏飾）。

孫可芳（左）飾演敢愛敢恨肉食女，和詹懷雲有許多對手戲。彼此影業提供

郭書瑤對於新戲宣傳卯足全力，喊話：「我已經準備好了。」《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。



