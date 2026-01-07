郭書瑤單身近7年！認暈船就戀愛腦 曝曾遭曖昧對象「單方面消失」

郭書瑤錄影自曝曾遭曖昧對象「單方面消失」。（東森提供）

郭書瑤近日上東森《小姐不熙娣》錄影，節目中提及2025年更換新公司與團隊後，事業運明顯回溫，感情運卻被新老闆「一刀斷光」。她坦言已單身近7年，不僅曾捲入子虛烏有的緋聞，更慘遇曖昧對象無預警的「人間蒸發」，他強調儘管糟對方「單方面消失」，但仍希望對方平安。

她也自嘲自己是「戀愛腦」，一旦暈船就難以抽身，甚至曾為一段情花了一年半療傷，還把心情寫成歌，讓主持人Sandy（吳姍儒）忍不住吐槽：「也太浪費時間了吧！」

日前郭書瑤曾在信義區被搭訕，對方還主動要IG讓她受寵若驚，同場來賓鍾瑶卻神來一筆補刀：「那個男的身高一定沒有180。」一語道破郭書瑤眾所皆知「180公分又要帥」的擇偶條件。

沒想到郭書瑤加碼爆料，鍾瑶與孫可芳私下超熱心幫她介紹男生，鍾瑶甚至在信義區直接上演「街頭配對」，派翠克笑虧：「妳是女版黑男，黑女嗎？」鍾瑶則理直氣壯表示，只要在路上看到180公分的帥哥，就會上前詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？你喜歡她嗎？」只要對方點頭，就直接強拉至郭書瑤面前交換聯絡方式。一連串積極行動讓Sandy直呼：「有這種朋友真的很棒！」但鍾瑶卻氣喊：「問題是她一個都看不上！」

