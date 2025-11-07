郭書瑤單身7年曝春風承諾「我照顧妳」 哽咽談管理費爭議

郭書瑤今出席加盟「混血兒娛樂」記者會。黃于珊攝



郭書瑤（瑤瑤）今（ 11╱7）爆乳出席加盟「混血兒娛樂」經紀公司記者會，日前她與老闆「玖壹壹」春風爆出緋聞，今她透露私下都叫春風「阿春」，「你們應該知道我之前喜歡的是什麼類型吧？我覺得這件事情不太會變，我喜歡高帥的。」強調2人「當一輩子的朋友就好」。

談及簽入春風公司的契機，瑤瑤透露2人來就是會聊天的朋友，「我就跟他說我最近合約到了蠻迷惘的不知道要做什麼，他就一通電話就說那妳就來，我照顧妳啊」！

之前因發生積欠管理費和弟弟涉共諜案等事，瑤瑤坦言陷入低潮，「我一方面覺得很感恩，就是媒體都很喜歡寫我流量很高的新聞，但是我一方面看到那個新聞又覺得蠻難過的，因為有些事情又不是……，確實有影響到心情」。

講到激動處，瑤瑤哽咽地說：「總而言之我感謝有春風這個朋友在我很低潮的時候給了我一個方向，讓我來到這間公司，我覺得老闆很酷，因為我好像交了一個沒有很好看的履歷，老闆就說沒什麼事情啊，發生事情就承擔啊、有問題就解決啊，需要釐清的話就透過正規的地方去協助，哪有什麼事情，我那時候就有被接住的感覺。」

談到感情，瑤瑤坦言上次約會已是2、3年前，自爆已單身7年，新歌〈易碎品〉就是描述自己的戀愛，直呼很想脫單的她透露身邊朋友有幫忙介紹，但緣分無法強求。

好友王子（邱勝翊）與粿粿「婚內出軌」，被問是否有關心對方，瑤瑤說：「沒有，沒有特別關心，我也是經歷過浪頭上的人。」至於是否有借對方錢？她說：「認識我的人應該都知道，我真的沒有很多錢。」坦言單親家長真的很不容易。至於王子是否是她的菜？她幽默回：「我喜歡『騎士』。」至於管理費，她則強調：「我現在管理費都年繳。」

