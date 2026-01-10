郭書瑤單身7年狂被徵友「樂在其中」 約會半年未進展主因曝光

郭書瑤單身樂於被徵友，自曝約會半年卻未進展。（資料圖／陳俊吉攝）

35歲女星郭書瑤（瑤瑤）過去有幾段戀情備受外界關注，但她近期坦承已有快7年時間維持單身，令身邊友人都感到著急，甚至經常被朋友幫忙徵友。對此，郭書瑤吐露心聲，「現在我單身，很樂於我朋友幫我徵友」，也揭露曾約會半年卻沒有進展的原因。

郭書瑤日前登上范琪斐的網路節目《陪我走一段》，提到單身快7年的原因，她坦承自己很難陷入戀愛狀態，也覺得現在一個人的生活很不錯，尤其現在的她很樂於被朋友幫忙徵友，「因為我覺得太好玩了」，認為是生活中的一種樂趣，就連拍戲的演員、工作人員都會幫忙找對象，只是一直沒有結果。

廣告 廣告

雖然她很難喜歡上一個人，但喜歡的時候會很難脫離那種感覺，於是她透露7年間其實有一個約會對象，即使男方與自己斷聯了，她仍有一年半的時間還覺得很喜歡對方。而談到這位約會對象，郭書瑤並未透露太多資訊，僅表示兩人曾約會半年，最後卻因為斷聯直接沒有下文。

至於當時未有進展的原因，郭書瑤推測與「是否確認交往關係」有關，「我覺得我好像跟他在一起，但他可能覺得我們沒有確認關係，然後就不了了之」，於是有了此次經驗，她也坦言未來會好好進行這個步驟，「因為我之前沒有遇到，但我這次就覺得，我會認真確認關係」，足見她對那段關係依舊有些無奈與遺憾。

更多中時新聞網報導

Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山

林志穎隔16年重返《紅白》自比新人

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙